Milan, non solo Gimenez: assalto a un altro attaccante, offerti 25 milioni

Il club rossonero sta pensando di prendere un centravanti: Gimenez è l’obiettivo numero 1, però c’è anche un altro nome che piace.

Questi ultimi giorni di calciomercato saranno molto caldi in casa Milan, tra entrate e uscite ci saranno un po’ di operazioni. In queste ore si è parlato di tante trattative.

Uno degli obiettivi è l’ingaggio di un nuovo attaccante e Santiago Gimenez è il preferito della dirigenza. Il nazionale messicano ha già detto sì al trasferimento in maglia rossonera, ma manca l’accordo con il Feyenoord. Le parti sono ancora distanti e nel frattempo è trapelato che a fargli spazio potrebbe essere Alvaro Morata, a sorpresa diretto verso il Galatasaray.

Milan, blitz per Gimenez e tentativo per Lucca: le ultime

Secondo quanto spiegato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’offerta del Milan al Feyenoord sarebbe di 30 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. La società rossonera sembra pronta a fare un blitz a Rotterdam per provare a chiudere l’affare Gimenez.

Il Milan vuole prendere un solo attaccante e, nel caso in cui non riuscisse a prendere l’ex Cruz Azul, avrebbe già pronta un’alternativa. Michele Criscitiello di Sportitalia ha rivelato che i rossoneri hanno avviato contatti con l’Udinese per Lorenzo Lucca. L’intento sarebbe quello di chiudere nel più breve tempo possibile.

Il club friulano chiede 30-35 milioni, mentre il Milan ne offrirebbe 25. Da non escludere l’inserimento di una contropartita tecnica. Sabato potrebbe essere il giorno decisivo. Se l’Udinese sconfigge il Venezia, guadagnandosi una fetta di salvezza, Lucca potrebbe essere venduto. Altrimenti, sarebbe più difficile una sua partenza.

Il 24enne centravanti di Moncalieri ha realizzato 10 gol in 24 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia. Ha certamente tanta voglia di approdare in una delle squadre più forti del campionato, compiendo un passo avanti nella sua carriera. Vedremo se questo accadrà già in questi giorni. L’Udinese vorrebbe tenerlo fino a fine stagione, però con un’offerta importante lo lascerà partire e non bloccherà le sue ambizioni. Non rimane che attendere per vedere quali saranno i prossimi sviluppi.