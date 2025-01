Milan, saltano diverse teste: rivoluzione per il derby

Manca sempre meno alla partita contro l’Inter. Domenica sera i rossoneri giocheranno il loro terzo derby stagionale: può cambiare tutto

Il Milan è pronto a scendere in campo il suo terzo derby stagionale. Un po’ a sorpresa, i rossoneri sono reduci da due successi: il primo targo Paulo Fonseca, in Serie A, nella sfida di andata; l’altro ha portato alla conquista della Supercoppa Italiana, con una clamorosa rimonta. C’è, dunque, tanta attesa, ma anche stavolta le sensazioni non sono per nulla positive.

La sconfitta contro la Dinamo Zagabria brucia parecchio e in queste ore le attenzioni sono state rivolte soprattutto al post gara e al calciomercato. Sergio Conceicao potrebbe così ritrovarsi a schierare un Milan nuovo rispetto a quello utilizzato fino a questo momento. Di certo non ci sarà lo squalificato Youssouf Fofana, che verrà sostituito da Ismael Bennacer a meno che non arrivi qualcuno nelle prossime ore.

Milan, cambi in attacco e in difesa: il punto della situazione

Il sogno di anticipare il colpo Samuele Ricci non è certo svanito. Ma il calciomercato può cambiare le carte in attacco, con Alvaro Morata in procinto di volare in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray. Lo spagnolo così fare spazio ad un nuovo centravanti, che i tifosi sperano sia Santiago Gimenez.

Sono dunque ore caldissime dove tutto può cambiare. Ma con questa situazione precaria, c’è la possibilità concreta che alla fine in avanti giochi Tammy Abraham, con Luka Jovic prima alternativa. Ci saranno dei cambiamenti anche in difesa. Rischia seriamente il posto Matteo Gabbia e non solo per l’errore in Croazia, ma soprattutto per via di una contusione al polpaccio. E che dire del ruolo di terzino destro? Salvo sorprese toccherà subito a Kyle Walker fare il suo esordio nella partita più sentita dai tifosi, in un clima che potrebbe non essere proprio dei migliori.

Sono dunque poche le certezze: in avanti toccherà ovviamente a Christian Pulisic e Rafa Leao. A centrocampo non si tocca Tijjani Reijnders e sulla sinistra, nonostante i tanti problemi, Theo Hernandez. Tra i pali non è certo in discussione Mike Maignan, che continuerà ad indossare la fascia da capitano al braccio. La situazione descritta ci fa chiaramente capire, che il Milan non ci arrivi proprio al massimo al derby.