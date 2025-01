Niente da fare per il Milan, tutta colpa del ko di Zagabria

Doppia beffa per il Milan dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, un altro guaio per i rossoneri. Tutti i dettagli

La sconfitta di Zagabria per il Milan è un totale disastro. I rossoneri, che avevano la possibilità di andare agli ottavi di Champions League senza passare dai Play Off con una vittoria, sono addirittura riusciti nell’impresa di perdere, complicando così di parecchio il percorso in Europa. La squadra di Sergio Conceicao è infatti finita nella parte peggiore del tabellone, con la possibilità di ritrovarsi contro una fra Feyenoord e Juventus allo spareggio e, in caso di superamento del turno, l’Inter o l’Arsenal agli ottavi. Insomma, il Milan si è rovinato con le proprie mani e adesso ne pagherà le conseguenze.

Fra queste c’è anche un calendario che continuerà a non dare a Conceicao e ai suoi giocatori la possibilità di riposare e di migliorare la qualità del gioco perché per tutto il mese di febbraio si giocheranno partite ogni tre giorni. E in tutto ciò, sarà ancora rinviato il recupero di Bologna, che si sarebbe potuto giocare nel prossimo mese con il passaggio agli ottavi senza Play Off. Ma la non qualificazione diretta porta anche ulteriori danni che sono quelli più cari alla società e a RedBird: il mancato incasso.

Il Milan perde a Zagabria: doppia beffa

Con il passaggio diretto agli ottavi, il Milan avrebbe incassato 24 milioni. Adesso, invece, guadagnerà soltanto 8,4 milioni. Per la proprietà questo è il danno più grave di tutti perché sappiamo benissimo quanto questa società sia molto sensibile al tema soldi e bilancio.

Non si può definire un danno anche per questi ultimi giorni di mercato perché tanto sappiamo che non sarebbero stati reinvestiti visto che per Gimenez si è già raggiunto il tetto massimo di 20 milioni per l’acquisto. Resta però un danno economico non di poco conto. Un altro problema quindi che si aggiunge alla clamorosa sconfitta di Zagabria che ha reso ancor più disastrosa la stagione del Milan.

Conceicao ha parlato ancora una volta in modo piuttosto duro nel post partita: “Nel primo tempo ci sono mancate le basi del calcio, cioè la volontà di vincere duelli e di essere aggressivi“, si è anche detto incredulo per il modo in cui la squadra è entrata in campo per una partita così importante di Champions League. Parole che ricordano moltissimo quelle di Fonseca dopo la Stella Rossa e anche in altre occasioni.