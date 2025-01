Reijnders addio in estate: via per 58 milioni

Milan, Reijnders va via in estate: pronti 58 milioni per lui da un top club europeo

La sconfitta contro la Dinamo Zabagria è solo l’ultimo risultato da dimenticare di una stagione nata male per il Milan e che sta proseguendo se non peggio ma quasi. Certo, è arrivata la Supercoppa italiana poco più di due settimane fa, con una doppia rimonta spettacolare sulla Juventus (in semifinale) ed Inter in finale che sembrava essere l’antipasto di una vera e propria rinascita rossonera ed invece si è rivelato un fuoco di paglia.

Fatto sta che il Milan dovrà ora disputare i play off per volare agli ottavi di finale di Champions League mentre in campionato la squadra è solo sesta in classifica, lontana cinque lunghezze dal quarto posto (ma con una gara in meno). In tutto questo tiene banco il calciomercato.

Un aiuto consistente potrebbe darlo senza dubbio Kyle Walker, acquistato dal Manchester City: esperienza e qualità al servizio dei rossoneri per la fascia difensiva destra, orfana di Emerson Royal finito ko e di Calabria, il cui litigio con Conceiçao sembra aver messo fine alla sua esperienza a Milano.

Reijnders, una big europea su di lui: ecco chi lo vuole

Il primo e fin qui unico acquisto è stato proprio il terzino inglese ma in via Aldo Rossi i ritmi sono frenetici, con Ibrahimovic che lavora alacremente sia in entrata che in uscita. Non è un mistero che il senior advisor del club rossonero stia tentando l’impossibile per portare in rossonero l’attaccante Santiago Gimenez. Il bomber messicano, in questa stagione, non ha mai smesso di segnare e sarebbe davvero un super colpo per il Milan.

Al contempo potrebbe lasciare dopo appena sei mesi Alvaro Morata, con cui sembra in dirittura d’arrivo l’accordo con il Galatasaray, un po’ a sorpresa viste le tempistiche e come il club puntava sul calciatore. Sarebbe stato lo screzio avuto negli spogliatoi con Conceiçao dopo Zagabria a far precipitare il tutto.

Resteranno, invece, gli altri big della squadra a cominciare da Reijnders che, seppur appannato nelle ultime uscite, è il cervello della squadra. L’olandese è il motore del Milan ha mostrato il suo talento tanto da attirare su di sé l’attenzione dei top club europei, incluso il Real Madrid.

E proprio le merengues l’hanno messo nel mirino. Se in questa sessione di mercato sembra impossibile il trasferimento, in estate potrebbe esserci un vero e proprio assalto, con 50 milioni più 8 di bonus sul piatto che potrebbero far vacillare il club.