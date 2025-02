Arriva anche il colpo a centrocampo, Milan senza freni

Le ultime notizie legate al mondo rossonero: è tutto fatto per il centrocampista che vestirà la maglia del Milan. Visite mediche e firme

E’ un mercato davvero frenetico quello che sta vivendo il Milan e i suoi tifosi in queste ore. Il club rossonero è alle prese con una rivoluzione, almeno sulla carta, senza precedenti. Tutti sembrano davvero sul mercato. Negli ultimi giorni si è parlato dell’addio di Fikayo Tomori e Pavlovic, così come quelli di Alvaro Morata e Francesco Camarda.

Allo stesso tempo, il Diavolo è chiamato a piazzare gli esuberi come Noah Okafor e Luka Jovic. Al momento però è difficile che il serbo faccia le valigie dopo l’ultimo no al Monza. Potrebbe farle Samu Chukwueze se dovesse arrivare una proposta concreta, così come Ruben Loftus-Cheek. Il tempo però è sempre meno e la sensazione è che molti addii saranno rinviati a fine stagione, quando si avrà un quadro più chiaro su tutto.

Il Milan, ovviamente, sta pensando anche all’entrate. Santiago Gimenez è chiamato a rafforzare il reparto offensivo, ma si anche Lucca dell’Udinese e Joao Felix del Chelsea. I londinesi potrebbe cederlo con la formula del prestito. Nelle ultime ore di mercato, però, il Diavolo potrebbe regalarsi un altro colpo, anticipando qualcosa che dovrebbe avvenire in estate.

Milan, il punto sul centrocampo: non solo Ricci

Il Mila, dunque, si prepara a fare un tentativo per Samuele Ricci. Servirà chiaramente convincere il Torino a cederlo, in prestito con obbligo di riscatto. L’arrivo di Casadei potrebbe favorire questa ipotesi, ma sappiamo quanto sia difficile trattare con Urbano Cairo, che vorrebbe incassare almeno 35 milioni di euro.

In estate si capirà chi resterà tra Musah, Bennacer e Loftus-Cheek e poi ci si muoverà di conseguenza. Nel frattempo anche il Milan Futuro si sta muovendo per acquistare giocatori, per poter salvare la categoria. Ecco perché i profili non sono di calciatori proprio giovanissimi. Serve far punti il prima possibile

🚨 Escl. – Il #MilanFuturo ha chiuso il colpo Simone #Branca, classe ’92. Centrocampista, arriva dal Cittadella 🔴⚫️ Visite mediche nelle prossime ore pic.twitter.com/M10433wg5o — Luca Maninetti (@LucaManinetti) January 30, 2025

Il Milan Futuro di Daniele Bonera è dunque pronto a mettere le mani su un nuovo centrocampista d’esperienza. E’ in arrivo, ancora una volta dal Cittadella, come anticipato da Luca Maninetti, Simone Branca, classe 1992. Visite mediche e firme