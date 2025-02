Milan alle corde, annuncio drammatico: doppia assenza pesante

Il ko arrivato in Croazia contro la Dinamo Zagabria ha colpito il Milan che è ripiombato di nuovo in crisi ed ora sarà costretto a giocare gli spareggi in Champions League.

Una stagione a dir poco altalenante per i rossoneri che hanno alternato buone prestazioni (vedi il derby di campionato, la trasferta di Madrid e la Supercoppa) a pessimi risultati che hanno fatto piombare la squadra in basso in classifica e agli spareggi di Champions League.

La dirigenza sta cercando in fretta e furia di sistemare una rosa che non sembra essere all’altezza andando a lavorare in maniera decisa in sede di mercato. Sono però molte le critiche che vengono mosse proprio alla dirigenza rossonera che in pochi mesi ha sconfessato tutto il progetto messo in atto durante la scorsa estate. La fascia da capitano è stata assegnata a Mike Maignan ma sembra che al momento manchi un leader che possa fare la differenza sia dentro che fuori dal campo.

Crisi Milan, arriva la dura sentenza sulla stagione dei rossoneri

Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televisivo su Telelombardia, ha fatto il punto sul difficile momento dei rossoneri andando ad individuare nella mancanza di un leader uno dei problemi maggiori del Milan.

Il giornalista si è così espresso sul proprio profilo X: “Il Milan di Conceicao non è migliorato né sotto l’aspetto del gioco, né del carattere. Una squadra, anzi, spesso inutilmente isterica con lunghe pause catatoniche. Non era Pioli il problema e nemmeno Fonseca. Manca un aggregatore in campo e fuori. E manca qualità nel centravanti“. Un’analisi che vede nella mancanza di un leader i maggiori problemi in casa rossonera oltre al problema centravanti.

Un tema, quello relativo alla punta centrale, che il club sta provando a sistemare già in queste ore. L’accordo per la cessione di Alvaro Morata al Galatasaray è stato ormai trovato con i rossoneri che sembrano essere sempre più vicini all’acquisto di Santiago Gimenez. Un Milan pronto alla rivoluzione di fine mercato invernale per provare a rimescolare le carte e dare l’assalto ad uno dei primi quattro posti in campionato.

Per quello che riguarda il fatto leadership il Milan sta provando ad avvalersi di giocatori maggiormente esperti e non si è fatto sfuggire l’occasione di portare in rossonero un giocatore come Kyle Walker. La carriera del terzino inglese parla da sola ed il club si aspetta molto da lui soprattutto dal punto di vista della guida dentro e fuori dal campo per i compagni più giovani.