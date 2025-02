Milan-Inter, Sergio Conceicao: la conferenza stampa in diretta

Domenica derby Milan-Inter, oggi Conceicao ha parlato in conferenza stampa: ecco tutte le sue dichiarazioni.

Dopo la deludente sconfitta contro la Dinamo Zagabria in Champions League, il Milan torna a concentrarsi sulla Serie A. Domani a San Siro c’è l’atteso derby contro l’Inter e bisognerà entrare in campo con tutt’altro spirito.

Sergio Conceicao in Croazia ha sottolineato che è mancata la base alla sua squadra, ovvero l’atteggiamento aggressivo e la fame che bisognerebbe avere quando si affrontano le partite. Nella stracittadina milanese le motivazioni dovrebbero venire da sole, quindi si aspetta una reazione anche d’orgoglio da parte dei suoi giocatori. Di questo e non solo ha parlato nella conferenza stampa di oggi dalle ore 13:30. Di seguito la diretta testuale.

LIVE – Sergio Conceicao: la conferenza stampa pre Derby

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA DI CONCEICAO

PRIMO TEMPO EQUILIBRATO IN ARABIA – “L’equilibrio è importante. L’Inter non è cambiata da quando l’ho affrontata col Porto, hanno un allenatore da anni e tutti si conoscono bene. Noi dobbiamo capire cosa fare per contrastare le loro dinamiche di gioco palla al piede e quali debolezze hanno, come tutte le squadre”.

COME HA VISSUTO QUESTI GIORNI – “Sicuramente il mercato muove qualcosa dentro a livello emozionale, non è positivo, può essere pericoloso. Stiamo lavorando tanto sul campo. A volte vengono scritte bugie che aggiungono difficoltà alla situazione. Se avete dubbi, io sono pronto a parlarne. Ci sono bugie che fanno male. I giocatori seguono i social media e non è facile gestire il gruppo, con tante cose da migliorare. A volte devo gestire cose che non mi appartengono”.

QUALI BUGIE – “Non voglio parlare di queste cose. Dobbiamo concentrarci nel lavorare nel migliore dei modi per fare una bella partita e vincere. Questo è un periodo delicato, perché si parla tanto di mercato e altre cose. Quando capita un risultato negativo come quello in Champions, ancora di più… Non mi arrabbio quando scrivete che la squadra non gioca bene, ma ci sono cose che vanno al di là del mio raggio di azione. Ciò che viene da fuori e non è la verità interferisce sul gruppo. Per me è importante parlare di Inzaghi e dell’Inter, il lavoro è stato focalizzato su questo”.

TOMORI – “Conto su tutti i giocatori. Al Porto ci sono stati dieci giocatori che se ne sono andati a zero giocando al massimo fino all’ultimo. Il mercato non deve interferire, io ho fiducia in tutti”.

GIMENEZ – “Non posso parlarne, non è ancora ufficiale. È un bel giocatore, non è una novità…”.

RIVOLUZIONE NECESSARIA? – “Uno-due giocatori non è cambiare tanto… Sicuramente nei media va meglio parlare di mercato che dell’Inter, lo capisco. C’è Milan-Inter, tutti nel mondo guardano questa partita, non mi va di parlare di mercato ora. Se volete una conferenza stampa per parlare di mercato, la faremo, non è un problema”.

SORPRESO DOPO LA SUPERCOPPA ITALIANA? HA PORTATO LA SCOSSA? – “C’è tanto da migliorare, senza dubbio. Ogni allenatore vuole la perfezione, qui dobbiamo lavorare per avere la base, poi la perfezione è a un altro livello. Io come allenatore ho sempre le valigie pronte, gli allenatori sono così. Non ho parlato con 13 club che mi hanno chiamato dopo il Porto e dove potevo guadagnare di più. Sono qui al Milan in un momento difficile e stiamo lavorando”.

CONDIZIONI GABBIA, THIAW E WALKER – “Walker sta bene, è una soluzione per domani. Thiaw ha fatto il primo allenamento oggi, si sente bene, però non è in condizioni ottimali. Gabbia è tornato ad allenarsi oggi dopo la botta al polpaccio presa a Zagabria, era uscito per quello. Sono a disposizione per domani, anche se non al top”.

ATTACCANTE TITOLARE – “Vediamo…”

CONCEICAO SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI – “Io vivo le partite con passione ed emozione, ma non sono sempre arrabbiato. A volte lo sono… Il mio carattere è questo, a volte non c’è nervosismo anche se gesticolo tanto”.

INZAGHI SUL PRIMO GOL DEL MILAN IN ARABIA – “Ha la sua opinione, io ho la mia. Quella partita è passata. Simone avrà le sue ragioni, anche a me è successo di criticare gli arbitri”.

PREOCCUPA PIU’ L’INTER O ATTEGGIAMENTO DEL MILAN? – “Io sono più preoccupato di quello che facciamo noi. Ovviamente guardiamo anche gli avversari per vedere i punti forti e di debolezza, però il 70% del lavoro è focalizzato su di noi”.

ALVARO MORATA – “Io parlo ogni giorno con i giocatori, a volte parliamo anche tanto. C’è tanto da parlare. Le situazioni di mercato sono quelle che sono… Quando c’è un matrimonio serve la volontà di tutti, è un po’ così”.

ASSENZA FOFANA – “Avremmo voluto averlo, giocherà un altro, fiducia a tutti…”.

MILAN-INTER – “Non c’è un favorito in queste partite. Ovviamente se c’è più tranquillità, è meglio, ma non è possibile. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. Io devo fare l’allenatore, i giocatori devono fare i giocatori. Ogni partita è diversa”.