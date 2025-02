@ML – Milan, è arrivato Gimenez: visite mediche, firma e derby, i dettagli

Gimenez è arrivato in Italia per iniziare la sua avventura al Milan: visite mediche, firma e derby, tutti i dettagli

Santiago Gimenez diventerà a breve un nuovo giocatore del Milan. Dopo una lunga trattativa, la società è riuscita a chiudere l’acquisto durante la notte: al Feyenoord, prossimo avversario dei rossoneri nello spareggio di Champions League, una cifra complessiva di 35 milioni fra parte fissa, bonus e percentuale su futura rivendita. È stato finalmente possibile superare il tetto di 20 milioni grazie alla cessione di Alvaro Morata al Galatasaray, concordata già nei giorni scorsi: lo spagnolo, dopo soli sei mesi, lascia di nuovo l’Italia e si è diretto oggi a Istanbul per iniziare una nuova avventura.

Libera spazio in rosa e nel bilancio per inserire Gimenez, che il Milan aveva scelto già la scorsa estate come attaccante del presente e del futuro. Il tempo stringe perché la sessione di gennaio finirà lunedì 3 febbraio a mezzanotte, per questo motivo il Milan ha organizzato in fretta e furia tutta la macchina burocratica. Intanto Gimenez è atterrato proprio in questi minuti a Linate e per lui domani sarà una giornata carica e importante.

Gimenez-Milan, i dettagli

Nella mattinata di domani, Gimenez inizierà le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina. Dopodiché, il classico iter prevede l’idoneità al Centro Ambrosiano. Una volta fatto tutto, potrà finalmente firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi anni.

Alle 18:00 l’attaccante messicano sarà a San Siro per assistere al derby contro l’Inter: non potrà ovviamente essere a disposizione di Conceicao per una questione di tempi, anche se siamo abbastanza sicuri che lui avrebbe voluto giocare volentieri.

Gimenez ha l’accordo con il Milan da molto tempo: aveva detto sì già a fine agosto e adesso ha confermato fin da subito la volontà di trasferirsi in Italia, fattore decisivo per ila buona riuscita della trattativa. Il messicano firmerà un contratto di 4 anni e mezzo e dovrebbe guadagnare intorno ai 2,5 milioni. Un’operazione molto importante, la più costosa dopo quella di Charles de Ketelaere nell’estate del 2022, possibile solo grazie alle uscite.