Sentenza definitiva, il Milan lo manda via: è già finita

Inutile cercare di nascondere ciò che è evidente a tutti sotto la luce del sole: il rendimento è ampiamente al di sotto delle aspettative

Sono giorni di riflessione in casa Milan. La stagione dei rossoneri nel complesso non può essere considerata soddisfacente, al netto di qualche picco di euforia come lo sono stati il ritorno al successo nel derby dopo sei sconfitte consecutive, l’aver sbancato il Santiago Bernabéu di Madrid e la gustosissima vittoria in Supercoppa con trionfi al cardiopalma contro le grandi rivali Juventus e Inter.

Il desiderio di essere contendente credibile per lo scudetto era già sfumato a dicembre, la vetta della classifica si trova ora a distanza siderale. E non aver raggiunto l’accesso diretto agli ottavi di Champions League, nonostante l’ultimo avversario fosse l’abbordabilissima Dinamo Zagabria per giunta già eliminata, fa sì che ci si ponga necessariamente delle domande sul reale valore dell’organico.

Superato in maniera non del tutto indenne il ‘problema Fonseca’, con un esonero forse tardivo, la dirigenza sta ora valutando quali correttivi apporre in estate, a fronte delle prestazioni deludenti di alcuni giocatori in rosa. Tra questi c’è senza dubbio Tammy Abraham, giunto a Milanello in prestito dalla Roma lo scorso 30 agosto.

Abraham ha deluso: non sarà confermato

A seguito di un primo approccio complicato con la realtà milanista, anche a causa di qualche noia fisica, chiunque sperava che la storia tra Abraham e il diavolo fosse definitivamente giunta ad una svolta positiva al minuto 92:49 della finale di Riyad: un tocco ravvicinato che avrebbe potuto cambiarne il destino.

Con il senno di poi invece quella magica notte in Arabia si è rivelata essere un lampo nel buio. Abraham ha sì messo la propria firma sulla vittoria del primo trofeo stagionale per il Milan però, di lì in avanti, la sua affinità con la porta avversaria è rimasta bassa.

Il club sta per tanto passando al vaglio profili più adeguati in ottica futura, giocatori magari più giovani e dall’ingaggio più contenuto che siano in grado di dare di più all’undici in campo. Sia in termini di reti realizzate, sia per quanto concerne la manovra di squadra.

In tutto ciò un sospiro di sollievo lo si può tirare: questo mancato riscatto non andrà a compromettere la situazione di Alexis Saelemaekers, finito a Roma nell’ambito di un’operazione analoga e contrapposta a quella che ha portato il britannico alla corte di via Aldo Rossi. Il club capitolino è tuttora deciso a riscattarlo per la somma di 15 milioni di euro.