Allegri al Milan con una vecchia bandiera, l’annuncio lascia di sasso

Allegri di nuovo al Milan e affiancato da un altro grande ex rossonero? Un giornalista ne ha parlato in una diretta.

Il futuro di Sergio Conceicao sulla panchina milanista è incerto. Anche se il suo contratto scade a giugno 2026, c’è una clausola per la risoluzione anticipata. La sua permanenza dipenderà dai risultati.

L’allenatore portoghese sta cercando di dare la propria impronta a una squadra che fatica a mettere in pratica le sue richieste. A suo avviso manca la base, ovvero la cattiveria e la fame che ogni giocatore dovrebbe possedere in campo, soprattutto quando si indossa una maglia prestigiosa come quella rossonera. Ci sta lavorando, però giocare ogni tre giorni non gli permette di avere sufficiente tempo per incidere sufficientemente su questo aspetto e anche sul piano tattico.

Milan, via Conceicao per Allegri?

Conceicao sa di dipendere dai risultati, come ogni allenatore, ed è determinato a fare un modo di poter essere confermato anche per la prossima stagione. Ha vinto sorprendentemente la Supercoppa Italiana, però essa non basta e lui lo sa bene. Qualificarsi alla prossima Champions League, oltre a fare bene in quella attuale, potrebbe garantirgli la permanenza. Senza dimenticare la Coppa Italia, vincerla sarebbe un altro tassello a suo favore.

E se Conceicao non dovesse riuscire a conquistare la conferma al Milan? Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha lanciato la sua idea durante una live di Cronache di Spogliatoio: “Visto che Conceicao non è ancora riuscito a trasmettere quello che doveva trasmettere, io una soluzione perfetta l’avrei. È un po’ impossibile da uno dei due, perché non si è lasciato benissimo con Ibrahimovic, ma secondo me una soluzione molto italiana e molto milanista con Allegri e Ambrosini sarebbe una bella scossa per i tifosi. Fossi il proprietario del Milan ci penserei“.

Massimiliano Allegri è un allenatore italiano con grande esperienza, quindi saprebbe bene come muoversi. Massimo Ambrosini potrebbe ricoprire il ruolo di club manager ed essere una figura di riferimento per i calciatori, osservando da vicino cosa funziona e cosa no per poterne parlare al tecnico e alla dirigenza.

Allegri era stato accostato alla panchina del Milan nei mesi scorsi e qualche fonte aveva anche rivelato l’esistenza di contatti per il dopo Fonseca, però non ci sono stati sviluppi concreti. Effettivamente i rapporti con Zlatan Ibrahimovic non erano idilliaci quando i due hanno lavorato assieme nell’ultima stagione in rossonero, quindi risulta un po’ difficile immaginare che l’allenatore toscano possa tornare a Milano.

Per quanto concerne Ambrosini, pure nel suo caso c’erano stati rumors su un eventuale ritorno in passato. Poi non è mai successo niente di concreto, ma certamente sarebbe una figura adatta per la posizione di club manager.