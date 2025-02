“Ci sono eccellenti possibilità”, l’annuncio fa sognare il Milan

Il Milan può acquistarlo davvero: l’annuncio in diretta fa sognare i tifosi, i dirigenti sono pronti a chiudere presto

Si è acceso in questi ultimi giorni il calciomercato del Milan, immobile fino a poco tempo fa. Dopo l’arrivo di Kyle Walker, i rossoneri hanno chiuso per quello di Santiago Gimenez, preso dal Feyenoord per 35 milioni complessivi. Affare possibile grazie all’uscita di Morata e a quella di Calabria, da capire se andrà via anche Tomori: il Milan ha accettato la proposta del Tottenham ma è il giocatore ad avere qualche dubbio, e quindi per ora la trattativa è congelata.

Nel frattempo però il mercato in entrata dei rossoneri potrebbe non essere finito con il messicano. Furlani e Moncada starebbero pensando ad un altro clamoroso acquisto: si tratta di Joao Felix, con Jorge Mendes, agente anche di Conceicao, che è stato in Italia in questi giorni e sta cercando una nuova sistemazione per il calciatore, in uscita dal Chelsea.

Al Milan a giugno, affare concreto

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha rivelato i dettagli di questa trattativa. “Mendes lo vuole portare al Milan e anche Conceicao lo vuole. C’è la concorrenza dell’Aston Villa ma sembra che lo stesso Mendes gli stia portando Marco Asensio dal Psg, così gli inglesi si tirerebbero fuori dalla corsa e ci sarebbero buone possibilità per un suo arrivo al Milan con l’uscita di Okafor“.

Insomma, sono ore frementi per un tentativo a sorpresa per portare in Italia il talentuoso attaccante portoghese, che potrebbe prendere il posto di Okafor in rosa e nelle liste. Il problema è che c’è pochissimo tempo e la società rossonera non è di certo famosa per la celerità nelle trattative. Sembra quindi destinata a restare un’idea, anche perché lo stipendio che percepisce al momento in Inghilterra è superiore ai 6 milioni.

Ci sono invece buonissime possibilità che il Milan a giugno acquisti un giocatore importante e molto apprezzato anche dai tifosi: “Ricci a gennaio è impossibile, ci sono eccellenti possibilità per giugno“, ha rivelato ancora Pellegatti. Una conferma delle indiscrezioni che circolano ormai da diverso tempo. Ricci è da tempo accostato ai rossoneri: operazione difficile da fare a gennaio per svariati motivi, ma l’idea è quella di chiudere ancor prima dell’inizio dell’estate. Anche in questo caso ci sono due ostacoli: il prezzo, che da qui ai prossimi mesi può solo aumentare (complice anche il recente rinnovo), e la concorrenza, in particolar modo dell’Inter.