Colpo Milinkovic-Savic, arriva il botto di mercato

Milinkovic-Savic potrebbe tornare in Serie A in estate dopo due anni in Arabia Saudita: tre club pronti a provarci

L’estate del 2023 è stata quella dei grandi trasferimenti in Arabia Saudita, iniziati qualche mese prima da Cristiano Ronaldo. In tantissimi avevano scelto di fare questa scelta, più economica che altro, e fra questi c’era anche uno dei migliori giocatori del campionato italiano: Sergej Milinkovic-Savic, che con la Lazio si era tolto grandi soddisfazioni e si era imposto come uno dei centrocampisti più forti di tutto il paese.

Ecco perché la sua scelta di trasferirsi in Al-Hilal, la stessa squadra di campioni del calibro di Koulibaly e, soprattutto, di Neymar (tornato al Santos proprio in queste ore), aveva fatto molto rumore. Il serbo continua ad essere protagonista ma ora, a 30 anni ancora da compiere, starebbe pensando ad un ritorno in Europa e, chissà, magari proprio in Italia. Le indiscrezioni in merito circolano da tempi non sospetti e sono sempre più concrete.

Milinkovic-Savic di nuovo in Serie A

Ovviamente è un’operazione possibile soltanto a giugno perché adesso non c’è tempo né modo, inoltre il suo contratto con gli arabi è in scadenza nel 2026, quindi con un solo anno di accordo sarebbe più semplice acquistarlo. Come detto, si parla di un suo possibile ritorno in Italia, chi oggi sarebbe disposto a prenderlo?

Innanzitutto, non si può escludere un romantico ritorno alla Lazio, dove ha trascorso gran parte della sua carriera e dove è riuscito a vincere anche trofei importanti con Simone Inzaghi. Ma ci sono anche altre suggestioni come, ad esempio, la Juventus, che lo cerca da tempi non sospetti. Sullo sfondo c’è anche il Milan, ma è un affare molto complicato anche perché richiederebbe uno sforzo notevole per quanto riguarda l’ingaggio. Milinkovic-Savic è stato in passato ad un passo dai rossoneri.

Era l’estate del 2018 e l’allora direttore sportivo Leonardo provò ad imbastire una trattativa con la Lazio per l’acquisto del centrocampista, ma Lotito decise di rifiutare. Sarebbe stato un colpo clamoroso perché all’epoca Milinkovic-Savic era nel pieno della sua maturazione ed era a livelli altissimi. Livello che ha comunque mantenuto negli anni e anche in Arabia Saudita sta facendo piuttosto bene. Ma è evidente che quel calcio non è in linea con le sue qualità e le sue ambizioni: dopo aver fatto un bel po’ di cassa negli ultimi due anni, ora il centrocampista può tornare a fare sul serio.