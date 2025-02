Gimenez è del Milan: via alle visite mediche (Video)

La giornata di Santiago Gimenez: tutte le immagini dell’attaccante che vestirà la maglia rossonera, guidando l’attacco del Diavolo

Finalmente il grande bomber. Finalmente il centravanti che i tifosi aspettavano da anni. Santiago Gimenez nella serata di ieri è sbarcato a Milano per diventare un nuovo giocatore del Milan. Nonostante la pioggia e un clima non proprio idilliaco attorno al Diavolo, il giocatore è stato accolto all’aeroporto di Linate da un gruppo nutrito di tifosi.

Il calciatore, che non ha mai nascosto la sua grande passione per il Milan, è stato poi abbracciato da un vero e proprio bagno di folla all’arrivo all’hotel, dove ha riposato, prima delle visite mediche. Santiago Gimenez, dopo la notte in albergo, è così atteso in mattinata alla clinica La Madonnina per sottoporsi agli esami di rito.

La firma sul contratto, invece, è attesa intorno alle 15.00 a Casa Milan. Gimenez sarà così a San Siro per seguire da vicino la sua futura squadra, impegnata alle ore 18.00 nel derby. Un derby, che il nazionale messicano potrà seguire, ovviamente, solo in tribuna.

Servirà dunque aspettare per il suo esordio in campo con la maglia del Milan. Innanzitutto bisognerà capire se l’infortunio patito mercoledì in Champions League sia già alle spalle. Se fosse così, si potrebbe vedere il giocatore già contro la Roma in Coppa Italia, match, valevole per i quarti di finale, in programma il prossimo 5 febbraio, sempre a San Siro.

Sergio Conceicao, come tutti i tifosi del Milan, incrociano le dita, sperando di poterlo avere subito a disposizione. Ma ormai è davvero solo questione di giorni. I rossoneri hanno finalmente il loro bomber, atteso da troppo tempo. Santiago Gimenez, lo ricordiamo, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un ulteriore anno. Per il nazionale messicano uno stipendio da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione

