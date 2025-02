Morata al Galatasaray: ecco quanto incassa il Milan

Tutte le cifre del passaggio di Alvaro Morata al Galatasaray. Il giocatore lascia il Milan dopo solamente sei mesi: ecco i dettaglio

Alvaro Morata dice addio al Milan. Lo fa ufficialmente dopo mezza stagione, per trasferirsi in Turchia, dove vestirà la maglia del Galatasaray. Ora è davvero tutto fatto e il club di Istanbul ha deciso di fare chiarezza sulle cifre del trasferimento con una lunga nota, apparsa sui propri canali ufficiali

“È stato raggiunto un accordo con l’AC Milan SPA Club per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martín tra il 2 febbraio 2025 e il 20 gennaio 2026. Di conseguenza, all’AC Milan SPA Club sarà corrisposto un corrispettivo per il trasferimento temporaneo di 6.000.000 di euro“. Si legge subito.

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in 2 Şubat 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AC Milan SPA Kulübü’ne toplamda 6.000.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya… pic.twitter.com/c7vdLWTNk7 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025

“Inoltre, il nostro club ha l’opzione di acquistare il calciatore per un compenso di 8.000.000 di euro se il giocatore lo comunica per iscritto entro il 15 gennaio 2026. Tale corrispettivo sarà pagato in 6 rate. Nel caso in cui il nostro club non eserciti l’opzione di acquisto al 15 gennaio 2026, è prevista un’opzione di prolungamento gratuito del periodo di prestito fino al 30 giugno 2026″.

“In caso di prolungamento del periodo di prestito, verrà pagato una cifra garantita di 3.000.000 di euro per la seconda metà della stagione 2025-2026. Inoltre, il nostro club avrà l’opzione di trasferire il calciatore a titolo definitivo per 9.000.000 di euro con un preavviso scritto fino al 10 giugno 2026. Tale corrispettivo sarà pagato in 6 rate”.

Morata al Galatasaray, ecco quanto guadagnerà in giallorosso

Con la nota apparsa sui canali ufficiali, il Galatasaray non spiega solamente l’aspetto economico legato al Milan, ma fa chiarezza anche in merito a quello del calciatore. I giallorossi riportano anche lo stipendio che andrà a guadagnare Alvaro Morata, che ricordiamo in rossonero percepiva 4,5 milioni di euro netti a stagione.

In Turchia, lo spagnolo guadagnerà così di più: “Per il calciatore – si legge ancora: 3.000.000 di euro per la seconda metà della stagione 2024-2025. Un compenso garantito di 3.000.000 euro sarà pagato per la prima metà della stagione 2025-2026.

“In caso di esercizio dell’opzione di acquisto, al calciatore saranno corrisposte le seguenti commissioni di garanzia: 6.000.000 di euro per la stagione 2026-2027, 6.000.000 di euro per la stagione 2027-2028”.