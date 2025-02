Ritorno e tradimento pazzesco: addio Theo Hernandez

Il destino di Theo Hernandez torna ad essere in bilico con il terzino sinistro che potrebbe cambiare maglia in estate per un ritorno che avrebbe del clamoroso.

Momento assolutamente non facile per Theo Hernandez al Milan con il francese che sta vivendo uno dei peggiori momenti da quando veste la maglia rossonera.

Il Milan sta vivendo uno dei suoi momenti più difficili degli ultimi anni con i rossoneri che approcciano al derby odierno in una condizione decisamente non semplice. La sconfitta contro la Dinamo Zagabria ha aperto di nuovo la crisi dei rossoneri che era stata attenuata dalla rimonta nei minuti di recupero contro il Parma. La dirigenza non ha preso bene il ko in terra croata ed è partita con una rivoluzione in sede di mercato che proseguirà fino a lunedì 3 febbraio quando chiuderà la finestra di calciomercato invernale ma che potrebbe proseguire la prossima estate. Tra i giocatori coinvolti sembra esserci anche Theo Hernandez con il terzino francese che potrebbe salutare la squadra rossonera al termine del campionato in corso.

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Theo Hernandez: destinazione a sorpresa

Tra le squadre che stanno prendendo informazioni su Theo Hernandez c’è anche l’Atletico Madrid che, nelle ultime ore, avrebbe preso i primi contatti con il club meneghino. Al momento è da escludere una partenza del laterale in queste ultime ore di mercato invernale ma il suo addio al Milan in estate è tutt’altro che un’ipotesi peregrina.

Il terzino classe 1997 sembrava aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Milan che però tarda ad essere ufficializzato. Restano da limare ancora gli ultimi dettagli con l’esterno che potrebbe però pagare quest’ultimo periodo davvero negativo per quello che riguarda le prestazioni in campo. Il giocatore è finito nel mirino di diversi club, pronti a sfruttare la scadenza del contratto con i rossoneri, al momento prevista per il giugno del 2026. Nel caso in cui dovesse accettare la corte dell’Atletico Madrid si tratterebbe di un ritorno avendo già vestito la maglia del Colchoneros ma anche di un tradimento considerato il suo passato con la maglia del Real Madrid.

Se non dovesse essere messo nero su bianco per quello che riguarda il suo rinnovo, Theo Hernandez potrebbe essere il sacrificato della squadra rossonera sul mercato per fare cassa e cercare di rifondare una rosa che sembra necessitare di diversi ritocchi. Manchester United, Bayern Monaco e PSG hanno da tempo messo nel mirino il terzino sinistro che potrebbe salutare il Milan per una somma intorno ai 50 milioni di euro anche se, in caso di mancato rinnovo, l’affare potrebbe chiudersi anche intorno ai 40.

Nei giorni scorsi il Como aveva provato il colpo a sorpresa mettendo sul piatto proprio 40 milioni di euro da offrire al Milan per il cartellino del giocatore ricevendo però un secco no da parte della società rossonera. Molto dipenderà da quello che sarà il prosieguo della stagione della formazione allenata da Sergio Conceicao con la qualificazione alla prossima Champions League che sarà fondamentale per capire il destino dei big rossoneri. Se non dovesse giungere l’accesso alla massima manifestazione continentale non è da escludere una nuova rivoluzione in casa rossonera.