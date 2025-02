Scambio folle per Reijnders: coinvolto un ex Inter

Il centrocampista olandese potrebbe lasciare il Milan a fine stagione: spunta il clamoroso scambio con l’ex Inter, Reijnders nel mirino

Il Derby della Madonnina incombe. Un appuntamento cruciale per il Milan di Sergio Conceicao che, in questo momento, ha registrato più bassi che alti. Una stagione straordinariamente complicata per i rossoneri che proprio non riescono ad ingranare la marcia giusta in campionato.

La scorsa estate la dirigenza di Via Aldo Rossi ha, di fatto, rivoluzionato gran parte della squadra. Una serie di cambiamenti che non hanno evidentemente portato i risultati sperati. E adesso la storia si sta ripetendo, in una delle sessioni invernali di calciomercato più movimentate e turbolente degli ultimi anni. Davide Calabria al Bologna, una certezza che ha preso forma nelle scorse ore. Evidentemente, a maggior ragione dopo il duro confronto con Conceicao e con sullo sfondo un contratto in scadenza nel giugno 2025 che – si sa da mesi – non verrà rinnovato.

In attacco si attende Gimenez, per il quale ormai sembra stata sciolta ogni riserva. In attesa di capire, oltre all’addio di Morata in direzione Turchia, se anche Joao Felix si tingerà di rossonero, stavolta in prestito. Ad ogni modo il mercato rossonero riguarderà inevitabilmente, la prossima estate, anche Tijjani Reijnders. Il nazionale olandese, al fianco di Fofana, ha costituito fino a questo momento una cerniera impenetrabile in mezzo al campo, capace di fare male anche in zona gol.

Reijnders in Premier League: scambio folle

È per tale ragione che la dirigenza rossonera dovrà stare attenta agli assalti che alcune big potrebbero programmare in previsione del prossimo anno: Reijnders piace – e tanto – soprattutto in Premier League, dove un club in particolare potrebbe avanzare un clamoroso scambio.

I ‘Citizens’, che vivono un’annata assai complicata, cambieranno tanto a fine stagione. Come il Milan. Ed il primo tassello, a centrocampo, potrebbe essere proprio Reijnders che i rossoneri hanno pagato 20 milioni di euro un anno e mezzo fa e che ora valutano non meno di 50. Il Manchester City starebbe valutando un potenziale scambio con un nome già noto alla Serie A e alla Milano calcistica, sponda nerazzurra. Si tratta di Mateo Kovacic.

Il talento croato, 30 anni ed uno contratto in scadenza il 30 giugno 2027 con i ‘Citizens’, potrebbe dunque finire sul mercato. Una pedina di spessore per convincere il Milan a lasciare partire l’ex AZ Alkmaar in estate. Reijnders, d’altro canto, ha mostrato una crescita pazzesca: ad oggi è autore di 10 gol e 3 assist in 31 presenze complessive, tra campionato e coppe, con la maglia rossonera.