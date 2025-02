Simone Inzaghi si lamenta dopo Milan-Inter: “Sta succedendo troppo spesso”

Polemica nel post partita di Simone Inzaghi: l’allenatore nerazzurro non ci sta e si sfoga in conferenza stampa

Finisce in pareggio il terzo derby di questa stagione, il secondo in campionato. I rossoneri si sono fatti recuperare all’ultimo minuto da De Vrij dopo aver mantenuto il vantaggio fino ad oltre il novantesimo. Pareggio giusto perché i nerazzurri hanno creato tanto nel corso della partita con gol annullati per fuorigioco e tre pali. A questo, poi, Simone Inzaghi ci ha tenuto ad aggiungere un episodio accaduto nel corso del secondo tempo e che ha visto come protagonisti Marcus Thuram e Pavlovic.

L’allenatore dell’Inter si riferisce ad un calcio di rigore secondo lui netto non fischiato dall’arbitro Chiffi né visto dal VAR: “Non me n’ero accorto dal campo, lo rivedo e… un episodio negativo. Ultimamente sta capitando spesso. Da Riyad, col Bologna, con il Lecce, l’Empoli in casa… Sono cinque o sei episodi in tutte le domeniche. Puoi andare oltre, puoi andare oltre ed è giusto dire che Milan e Inter hanno fatto un ottimi derby. Tre gol annullati, tre pali, un rigore clamoroso non dato… Sono stati bravi i ragazzi”.