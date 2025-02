Barcellona scatenato: il prossimo acquisto arriva dal Milan

Il Barcellona non molla la presa su un top player del Milan. Altro assalto possibile la prossima estate

Non c’è mai stata nella storia del calciomercato invernale, un’ultima giornata cosi ricca di acquisti per il Milan. Sembrava tutto finito con gli arrivi di Gimenez e Walker e, invece, era solo l’inizio di un epilogo a dir poco scoppiettante.

In poche ore, il Milan ha chiuso gli acquisti di Joao Felix, Bondo e Sottil. Dei tre, solo Bondo arriva a titolo definitivo dal Monza mentre Joao Felix è stato preso in prestito secco fino a fine stagione. Sottil, ultimo rinforzo di giornata, passa in rossonero a titolo temporaneo dalla Fiorentina ma con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Tre acquisti cui si uniscono altrettante cessioni con Okafor al Napoli, Bennacer al Marsiglia e Zeroli al Monza nell’ambito dell’affare Bondo, tutte trattative chiuse in prestito.

Un’autentica rivoluzione di mercato che ha, di fatto, azzerato o quasi la scorsa sessione di mercato estiva se consideriamo che anche Morata ha lasciato il Milan e Emerson Royal era destinato alla cessione se non si fosse infortunato al polpaccio nel match di Champions contro il Girona.

Milan, il Barcellona non molla: vuole un top player rossonero

Nonostante qualche malumore, nessuno dei top player del Milan si è mosso in questa fase del calciomercato. Il club avrebbe ricevuto offerte dal Como per Theo Hernandez e dall’Al Nassr per Rafa Leao, entrambe respinte. La compagine araba allenata da Stefano Pioli e nella quale milita Cristiano Ronaldo, non è stata l’unica ad avvicinarsi a Leao, tentato da un altro top club che lo segue da tempo.

Si tratta del Barcellona. Nonostante le note difficoltà di bilancio, tornate recentemente in auge per la vicenda del tesseramento di Dani Olmo, il club blaugrana resta sempre attivo sul mercato. Per la prossima stagione, il Barça ha già bloccato Jonathan Tah a parametro zero dal Bayer Leverkusen e segue altri obiettivi per rinforzare l’attacco.

Oltre a Nico Williams dell’Athletic Bilbao c’è proprio Leao in cima alla lista della dirigenza catalana, un rinforzo difficile da raggiungere per i pochi margini di manovra consentiti sul mercato dalla citata situazione finanziaria che impedisce di sostenere i costi di un affare onerosissimo. Per provarci e verificare la fattibilità dell’operazione, il Barcellona avrebbe già contattato Jorge Mendes, l’agente di Leao che oggi ha contribuito alla riuscita dell’affare Joao Felix, convincendo il Chelsea ad accettare il prestito secco.

L’estate prossima, pertanto, potrebbe esserci un nuovo tentativo del Barcellona. Tutto dipenderà, tuttavia, dall’effettiva volontà del Milan di cedere Leao che ha ancora un contratto di tre anni con i rossoneri a 7.5 milioni e rappresenta, al di là della discontinuità di rendimento, un calciatore di fatto insostituibile nell’organico rossonero.