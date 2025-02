Bennacer via subito: la posizione del Milan

Le ultime sul futuro di Ismael Bennacer. La proposta arriva, ancora una volta dalla Francia: il punto della situazione

La storia si ripete. Ismael Bennacer torna nel mirino del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il club francese, alla ricerca di un calciatore per rafforzare il proprio centrocampo, pensa ancora all’algerino, dopo averlo fatto nelle ultime ore di mercato estivo.

In quella circostanza, il calciatore fu cercato anche dall’Atletico Madrid. Non se ne fece poi nulla, con Bennacer che rimase in rossonero. Poi l’infortunio ha privato, comunque, il Diavolo del giocatore per diversi mesi. Ormai da qualche settimana, però, Ismael Bennacer è tornato a disposizione, con Sergio Conceicao che lo ha spesso tenuto in considerazione, schierandolo tante volte dal primo minuto.

Lo ha fatto anche ieri nel derby, risultando anche decisivo. Dopo che Tammy Abraham ha recuperato, sradicandola dai piedi di Hakan Calhanoglu, l’azione è di fatto partita da Ismael Bennacer. Il passo non è certo dei tempi migliori, ma la voglia di tornare al 100% per aiutare il Milan resta tanta.

Milan, Bennacer nel mirino del Marsiglia: la situazione

In queste ore, come scrivono in Francia, il Marsiglia è tornato alla carica per Ismael Bennacer, anche per tutelarsi in caso di mancato arrivo di Fagioli. Ci sono stati, dunque, degli approcci con il Milan, che senza un nuovo centrocampista non può certo concedere il via libera alla cessione in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan avrebbe bisogno già di un giocatore in mediana a prescindere dalla cessione di Bennacer. La coperta è davvero corta e lo abbiamo visto anche nel corso del match di ieri sera. Con l’uscita del calciatore algerino, Conceicao ha, infatti, dovuto affidarsi ad Alex Jimenez, non potendo contare su Youssouf Fofana, squalificato.

Il francese, prima di ieri, aveva sempre giocato al pari di Tijjani Reijnders. Servirebbero dei giocatori che diano il cambio all’olandese e all’ex Monaco. Al Diavolo è stato proposto Bryan Cristante, ma non si è mai aperta una trattativa. Chissà che non succeda nelle ultime ore.

Ieri Sergio Conceicao, nel corso della conferenza stampa, post Milan-Inter, ha fatto capire di volere un centrocampista, sottolineando come si debba fare i conti anche con l’infortunio di Ruben Loftus-Cheek. La coperta è davvero corta: una nuova partenza sarebbe davvero complicata da immaginare, soprattutto in prestito senza garanzie economiche. Poche ore e capiremo la verità anche su questa nuova trattativa di calciomercato che riguarda i rossoneri.