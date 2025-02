Sergio Conceicao a sorpresa dopo il derby: “Mi sono piaciute due cose”

Le parole di Conceicao in conferenza stampa dopo Milan-Inter, il tecnico ha voluto sottolineare un importante aspetto

Amaro in bocca per il Milan che subisce il pareggio dell’Inter nei minuti di recupero. I rossoneri erano riusciti a sbloccare il risultato sul finire del primo tempo con la rete del solito Reijnders, arrivato dopo un ottimo recupero a metà campo di Abraham (un po’ com’era accaduto nel primo gol in finale di Supercoppa). Purtroppo Stefan de Vrij è riuscito a segnare il gol dell’uno a uno durante i minuti di recupero e la partita si è chiusa sul risultato di pareggio. Un punto che non serve al Milan per la classifica ma serve per il morale dopo la pessima serata di Zagabria.

Conceicao è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita e ha voluto sottolineare un aspetto molto importante per lui: “Mi sono piaciute due cose: quando sono arrivato in spogliatoio i ragazzi erano molto tristi, ho visto invece grande gioia dell’Inter“. Un tipo di atteggiamento che a quanto pare è piaciuto molto all’allenatore, che ha voluto palesemente mandare un messaggio alla squadra. In merito alle parole di Simone Inzaghi, che si è lamentato di un calcio di rigore non assegnato su Thuram, l’allenatore del Milan ha glissato: “Ha parlato anche del fallo in finale di Supercoppa… Evidentemente si aspettava un Milan più debole, invece è stato un Milan forte. Non voglio commentare“.