Berardi arriva a giugno, torna in Serie A a giugno

Potrebbe finalmente concretizzarsi il grande salto di Domenico Berardi: in estate il momento giusto per il trasferimento

Il Sassuolo è sempre più lanciato verso l’immediato ritorno in Serie A. Dopo lo stop della scorsa settimana, la squadra di Grosso è tornata a vincere lo scorso week-end e ha mantenuto il grande distacco dal terzo posto. Non è lontano invece il Pisa, sotto solo di due punti, secondo in classifica. Ma l’obiettivo dei neroverdi è tornare nella massima serie il prima possibile, e in qualsiasi modo. Questa volata finale potrebbe anche essere l’ultima con la maglia del Sassuolo di Domenico Berardi, che in Serie B fa un altro sport.

L’attaccante è rimasto a Reggio dopo la retrocessione nonostante qualche offerta: ha voluto recuperare con calma dal brutto infortunio al tendine d’Achille per poi mettersi a disposizione della sua squadra e aiutarla subito a tornare in Serie A. Potrebbe essere però l’ultimo regalo di un giocatore che ha fatto tutta la sua carriera in neroverde e che ha regalato grandi gioie a tifosi e società. A giugno potrebbe finalmente arrivare il grande salto in una big, che negli scorsi anni è sempre mancato per un motivo o per un altro.

Colpo Berardi, finalmente il grande salto

Berardi è stato vicinissimo alla Lazio e alla Fiorentina negli scorsi anni. Anche nell’estate del 2024 c’erano indiscrezioni in merito ad un suo possibile addio al Sassuolo per rimanere in Serie A, ma anche stavolta è saltato tutto e l’infortunio che aveva subito ad inizio anno ha influito certamente. Adesso però ha recuperato a pieno e sta trascinando la sua squadra verso una scontata promozione. La prossima estate potrebbe essere quella giusta per provare finalmente un’esperienza diversa.

L’esterno italiano è da sempre nel mirino della Juventus: il suo nome è accostato ai bianconeri fin dai primissimi anni della sua carriera, ma l’affare non si è mai fatto così come tanti altri. Berardi potrebbe essere ancora nel mirino del club juventino: un’offerta da 10 milioni potrebbe bastare per strapparlo ai neroverdi.

Non si può escludere nemmeno l’idea Milan: anche per i rossoneri è sempre stato un nome caldo, soprattutto durante l’era Maldini da direttore tecnico, ma anche in questo caso non si è mai andati fino in fondo. I rossoneri sono a caccia di italiani e lui potrebbe essere un’ottima soluzione per l’attacco e per sistemare la questione liste. A Juve e Milan, poi, si aggiungono tutte le altre: Lazio, Fiorentina e Roma sono sempre piste calde.