Milan-Bologna, non è finita qui: prenotato lo scambio per giugno

Milan e Bologna sono pronti a chiudere un altro affare in sede di calciomercato in vista della prossima stagione con i due club che potrebbero mettere a segno uno scambio.

Il passaggio di Davide Calabria dal Milan al Bologna è solo l’ultimo di tanti affari siglati dalle due società durante gli ultimi mesi.

Nell’estate del 2023 fu Alexis Saelemaekers a trasferirsi dal Milan al Bologna in prestito con diritto di riscatto. Fondamentale per la stagione della squadra di Thiago Motta nel raggiungimento di un posto in Champions League, l’esterno belga non fu poi riscattato per via dell’addio del tecnico italo-brasiliano. Durante l’estate del 2024 è stato Tommaso Pobega a trasferirsi in rossoblu con la stessa formula con Demirel Hodzic che ha lasciato invece le due torri per passare a Milanello. Nelle scorse ore è stata la volta di Davide Calabria ma in estate potrebbe chiudersi un nuovo affare tra le parti.

Calciomercato, scambio tra Milan e Bologna: tutto pronto per l’estate

Il riscatto del cartellino di Tommaso Pobega dovrebbe costare al Bologna una somma intorno ai 12 milioni di euro ma è probabile che il centrocampista possa rientrare in una trattativa che dovrebbe portare Lewis Ferguson in rossonero.

Il centrocampista scozzese è uno dei giocatori finiti nel mirino della dirigenza rossonera in vista della prossima stagione con il classe 1999 che può agire in diverse zone della linea mediana ed andrebbe a rinforzare un reparto che in questo campionato ha mostrato diverse pecche. L’intenzione del Milan è quella di mettere sul piatto il cartellino di Tommaso Pobega, molto apprezzato da Vincenzo Italiano, più una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Un affare che potrebbe convincere il Bologna che avrebbe così a disposizione una somma da investire in sede di mercato per cercare di rinforzare ulteriormente la propria rosa e provare a fare un ulteriore salto di qualità. La stagione di Lewis Ferguson finora non è stata delle più semplici con il giocatore che ha dovuto recuperare da un brutto infortunio non riuscendo ancora a prendere la forma fisica che lo ha contraddistinto durante la scorsa annata.

Ora Ferguson è di nuovo fermo ai box dopo l’infortunio riportato durante la trasferta di Lisbona in Champions League e tornerà a disposizione con ogni probabilità alla fine di febbraio. Il Milan è però convinto a puntare su di lui in vista della prossima stagione ed ha tutta l’intenzione di battere la concorrenza delle avversarie.