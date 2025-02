Milan, rinforzo a sorpresa dalla Fiorentina: intesa raggiunta, i dettagli

Non solo Joao Felix, il club rossonero è a un passo dall’ingaggio di un altro rinforzo per la squadra di Conceicao: arriverebbe da Firenze.

Milan grande protagonista in queste ultime ore della finestra invernale del calciomercato. Dopo aver ufficializzato la cessione di Davide Calabria al Bologna e l’acquisto di Santiago Gimenez dal Feyenoord, non si ferma.

Ha trovato l’accordo con il Napoli per ii trasferimento di Noah Okafor in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (23-25 milioni). Nel frattempo ha trattato con il Chelsea l’arrivo in prestito secco di Joao Felix e sembra che l’intesa sia stata raggiunta: il club rossonero dovrebbe versare ai Blues circa 5 milioni e coprire il pagamento dello stipendio.

Calciomercato Milan, arriva Sottil da Firenze?

Il Milan ha anche raggiunto un accordo con la Fiorentina per Riccardo Sottil: prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni. Il club viola deve prendere un sostituto e, una volta preso, darà il via libera alla cessione dell’esterno 25enne.

Sottil sa giocare sia a destra che a sinistra, è un esterno duttile. In questa stagione ha totalizzato 5 gol e 3 assist in 25 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Conference League (qualificazioni incluse). Può essere inserito nella lista dei giocatori formati in un vivaio italiano, non c’è bisogno di cedere qualcuno nella lista degli Over 22.

A proposito di cessioni, il Milan sta cedendo Hugo Cuenca al Genoa e dovrebbe mantenere una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Il 20enne fantasista paraguayano ha un contratto che scade a giugno 2025 e la trattativa per il rinnovo non è mai decollata.