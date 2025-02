Milan-Napoli, affare pazzesco: è lui il prossimo colpo

Il calciomercato invernale sta per chiudere i battenti ma le società sono al lavoro per provare a mettere a segno gli ultimi affari e iniziare a lavorare per l’estate.

Il Milan è stato sicuramente tra i club più attivi sia in entrata che in uscita durante questa sessione di calciomercato invernale con i rossoneri che sono sulle tracce di un altro giocatore.

Gli arrivi di Kyle Walker e di Santiago Gimenez a fronte degli addii di Davide Calabria e Alvaro Morata hanno contraddistinto il calciomercato invernale del Milan finora con i rossoneri che però non hanno intenzione di fermarsi. La dirigenza è infatti già al lavoro per quelli che saranno i movimenti della prossima estate, pronta a cogliere qualche occasione nelle ultime ore di trattative qualora dovessero verificarsi le giuste condizioni. La mancata cessione di Tomori al Tottenham ha bloccato i movimenti in difesa per quello che riguarda il pacchetto dei centrali ma il tutto sembra essere rimandato alla prossima estate.

Calciomercato, sfida tra Milan e Napoli per la stella della Serie A

Milan e Napoli sono sulle tracce di Koni De Winter, difensore centrale del Genoa che sta facendo molto bene da quando è tornato dall’infortunio mettendo a segno anche due reti. Il belga era una delle opzioni per la difesa del Milan qualora fosse andata a buon fine la cessione di Fikayo Tomori al Tottenham.

Sul difensore del Genoa ci sono diverse squadre, dalla Roma al West Ham passando appunto per Milan e Napoli. L’intenzione dei rossoblu è quella di provare a trattenere il giocatore in queste ultime ore di trattative per poi valutarne la cessione in estate. Con un contratto fino al 2028 con la società ligure, Koni De Winter viene valutato circa 15 milioni di euro.

Il difensore, cresciuto nelle giovanili della Juventus, sta facendo molto bene in Serie A ed è probabile che in estate possa fare il salto di qualità per provare a competere per traguardi più importanti. Il Milan, pronto a rivoluzionare ancora una volta il suo organico al termine del campionato, è pronto a fare un tentativo, aggiungendo magari nella trattativa il prestito di un giovane gioiello.

Al Genoa piace e non poco Mattia Liberali, giovane trequartista che spesso è stato aggregato in prima squadra durante la prima parte di campionato. Il classe 2007 potrebbe essere ceduto in prestito durante la prossima estate per concedergli un anno con maggiore continuità misurandosi con la Serie A.