@ML – Bennacer via dal Milan, ecco il sostituto a centrocampo

Il Milan cambia anche a centrocampo. I rossoneri hanno individuato il sostituto per Ismael Bennacer che spinge per andar via

Ismael Bennacer vuole lasciare il Milan. L’algerino ha accettato la proposta del Marsiglia e spinge per trasferirsi in Francia per essere allenato da Roberto De Zerbi. L’affare è impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto ad una decina di milioni di euro.

Il Diavolo non è molto convinto della valutazione fatta dall’OM e al momento non ha concesso il via libera anche perché prima serve prima trovare un sostituto. La coperta a centrocampo è cortissima e il Milan non si può permettere di cedere Ismael Bennacer senza aver preso un altro centrocampista.

Milan, rispunta Cristante per il centrocampo

Ecco così rispuntare una vecchia idea, mai tramontata del tutto, Bryan Cristante. Il calciatore, cresciuto in rossonero (elemento da non sotto), è stato proposto più volte al Milan, così come alla Fiorentina, squadra al momento in vantaggio sul giocatore. Con i giusti incastri, però, Cristante può davvero sbarcare in rossonero: servirebbe il passaggio di Faggioli in viola e quello di Rhcardson (o di un altro centrocampista) alla Roma, oltre chiaramente a quello di Bennacer all’OM