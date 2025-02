Non sarà confermato, tolto ogni dubbio: va via dal Milan

In casa Milan si pensa già all’estate e a cosa succederà una volta conclusa la stagione. Un calciatore è pronto a fare le valigie

Tanto caos attorno al Milan, ma alla fine il calciomercato rossonero è stato davvero importante. Sergio Conceicao potrà così avere una squadra sicuramente più forte rispetto a qualche giorno fa. L’upgrade con gli acquisti di Santiago Gimenez e Kyle Walker, che di fatto sostituiscono Alvaro Morata e Davide Calabria, è sotto gli occhi di tutti.

Finalmente i rossoneri hanno tra le mani un vero bomber. Un centravanti che vive per il gol e che può garantire al Diavolo quelle reti sporche, ma utili contro squadre con cui si è spesso faticato a segnare. La crescita è evidente se Gimenez manterrà le aspettative. Allo stesso tempo, il Milan si porta a casa esperienza e leadership con un calciatore che negli ultimi anni è stato considerato uno dei terzini più forti al mondo.

Ma in questo calciomercato, Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno provato a far davvero tanto. Hanno provato a cedere diversi calciatori come Tomori e Pavlovic. Uno dei due potrebbe salutare in estate, ma sono con la valigia in mano anche Noah Okafor, Samu Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Ismael Bennacer, oltre chiaramente Luka Jovic, al quale scadrà il contratto al pari di Alessandro Florenzi.

Calciomercato Milan, il punto su Tammy Abraham

Un altro calciatore che non dovrebbe restare al Milan è Tammy Abraham. La Roma spinge affinché il giocatore resti in rossonero, magari con Alexis Saelemaekers in cambio. Il Diavolo, però, è tutt’altro che convinto di tenersi l’inglese: il problema maggiore è soprattutto legato al suo stipendio da 4/4,5 milioni di euro netti a stagione. Troppi per un giocatore che di fatto fa solo la riserva e la farà anche a Santi Gimenez, che guadagna la metà dell’ex Chelsea.

Se dovesse rinunciare a gran parte del suo stipendio, Abraham avrebbe qualche possibilità in più. Ma oggi resta complicato immaginare un suo futuro in rossonero. L’inglese adesso ha qualche mese per far cambiare idea al Milan, ma non sarà per nulla facile. Ora è dunque molto probabile, che torni in giallorosso, dove è chiaramente un esubero. I capitolini, però, potrebbero comunque riscattare Alexis Saelemaekers, valutato una ventina di milioni di euro, che tanto bene sta facendo con Claudio Ranieri in panchina.