Okafor, clamorose richieste dalla Serie A: assist per Joao Felix?

L’attaccante svizzero ha due pretendenti in Italia, potrebbe esserci una sorpresa nell’ultimo giorno di mercato.

Siamo arrivati nell’ultima giornata della sessione invernale del calciomercato e c’è grande attesa di capire se il Milan piazzerà un ultimo colpo dopo aver preso Kyle Walker e Santiago Gimenez. I tifosi sperano in un centrocampista, però potrebbe arrivare un giocatore offensivo.

Il nome principale di cui si parla in questi giorni è Joao Felix, in uscita dal Chelsea dopo una prima parte di stagione poco esaltante. Stando alle indiscrezioni trapelate, è molto gradito a Sergio Conceicao e il loro agente Jorge Mendes sta lavorando al suo trasferimento in prestito a Milano. Sky Sports UK ha rivelato che l’ex di Benfica e Atletico Madrid sarebbe stato presente a San Siro domenica per il derby Milan-Inter.

Milan, Okafor libera lo spazio per Felix?

L’affare Joao Felix non è semplice, bisogna trovare la giusta quadra economica e il Chelsea è un club poco disposto a fare “regali”. Inoltre, non mancano società della Premier League e di altri campionati che si sono fatte avanti per il 25enne portoghese. La volontà di quest’ultimo sarà certamente importante, però bisogna accontentare le richieste dei Blues.

Per poter ingaggiare Felix, il Milan ha bisogno di cedere: per una questione di liste e di equilibrio di bilancio è necessario. L’indiziato per liberare un posto nella lista degli over 22 è Noah Okafor, che nei piani rossoneri sarebbe dovuto partire già settimane fa, ma purtroppo il Lipsia ha fatto saltare il trasferimento dopo le visite mediche.

In Bundesliga e Premier League lo svizzero ha delle richieste, però nelle ultime ore è emersa una nuova opportunità: il Napoli. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, c’è stato un sondaggio da parte del club campano. Da considerare la volontà dello stesso Okafor, che negli ultimi giorni ha rifiutato più opportunità.

Trasferirsi nella squadra che occupa la prima posizione nella classifica della Serie A potrebbe essere stimolante per l’ex Salisburgo, che al Milan sembra aver perso considerazione ormai. Conceicao non lo ritiene importante per il suo progetto tecnico-tattico, quindi un trasferimento a Napoli potrebbe essere una soluzione migliore per la seconda metà della stagione.

Alfredo Pedullà di Sportitalia aggiunge che anche l’Atalanta sta pensando a lui. Un’altra buona opzione per il futuro di Noah.