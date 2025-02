Un altro colpo dal City dopo Walker, il Milan lo prenota per giugno

Dal Manchester City al Milan: dopo l’acquisto di Walker a gennaio, i rossoneri potrebbero fare un altro acquisto dai Citizens

Il Milan ha aperto questa sessione di gennaio con un acquisto a sorpresa: Kyle Walker è arrivato dal Manchester City a costo zero, con un diritto di riscatto intorno ai 5 milioni. L’inglese ha firmato un contratto fino a giugno 2027 ed è arrivato con l’intento di diventare non solo il terzino destro titolare ma anche un leader dello spogliatoio. Un acquisto che a molti ha ricordato quello di Kjaer e di Ibrahimovic nel gennaio del 2020, entrambi decisivi per i successi successivi della squadra.

Dopo nove lunghi anni, durante i quali ha vinto tutto quello che c’era da vincere, Walker ha deciso di lasciare il Manchester City e di iniziare questa nuova avventura in Serie A. Decisiva la sua volontà di venire in Italia, che lo ha portato a rifiutare proposte più ricche dall’Arabia Saudita. Ieri ha fatto il suo debutto nel derby ed è stato molto apprezzato dai tifosi. A giugno potrebbe ritrovarsi a Milano un suo ex compagno di squadra.

Dal Manchester City al Milan, di nuovo

In casa Manchester City è chiaramente in corso una rivoluzione: Pep Guardiola ha chiesto e ottenuto una serie di nuovi acquisti che gli possano permettere di programmare il futuro. Una sorta di ricambio generazionale, inevitabile. Fra i giocatori che potrebbero lasciare i Citizens a costo zero in estate c’è anche Ilkay Gundogan, che è tornato l’anno scorso dopo un solo anno al Barcellona. Compirà 35 anni ad ottobre, ha ancora qualche anno ad alti livelli e potrebbe diventare un’idea per i rossoneri.

Il Milan ha evidenziato anche in questa stagione degli evidenti problemi di atteggiamento e di mentalità. Acquisti come quello di Walker non fanno altro che aiutare il gruppo a fare un salto di qualità: il terzino inglese sarà utile già in questi primi mesi ma da solo non bastare e uno come Gundogan migliorerebbe ancor di più la situazione dei rossoneri. Inoltre, parliamo di uno dei centrocampisti più forti della recente generazione, anche lui capace di vincere tutto con il club e con la Nazionale.

Il Milan potrebbe prenderlo a costo zero e lui, a 35 anni, potrebbe essere anche disposto ad abbassare il suo ingaggio per questa nuova avventura. Vedremo se da parte del club rossonero ci sarà la volontà di fare un acquisto di questo tipo, che è esattamente ciò di cui avrebbe bisogno tutto l’ambiente.