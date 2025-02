Affare solo rimandato, arriverà al Milan in estate

Non molla il Milan: non è stato possibile a gennaio ma il colpo si farà a giugno, a meno di colpi di scena. Tutti i dettagli

Il Milan ha chiuso il calciomercato di gennaio da protagonista. Santiago Gimenez è il grande colpo da 35 milioni, preso dal Feyenoord e ufficializzato nel primo pomeriggio di ieri. Ma quando sembrava ormai tutto chiuso, i rossoneri hanno messo a segno, a sorpresa, altri due acquisti: il primo, clamoroso, è Joao Felix, preso dal Chelsea in prestito secco fino a giugno, il secondo, da tempo nel mirino, è invece Warren Bondo dal Monza.

I due sono arrivati per sostituire due partenze: Okafor al Napoli e Bennacer al Marsiglia. Sono questi gli incastri che hanno portato una piccola rivoluzione in casa milanista. Inizia quindi adesso un nuovo campionato per il Milan che, dopo Zagabria, ha scelto di andare con forza sul mercato e di cambiare tutto quello che si poteva cambiare. Non era semplice farlo in una sessione nella quale molte squadre non hanno alcuna intenzione di rinunciare ai propri giocatori, cosa che non ha permesso ai rossoneri di andare fin da subito sul vero grande obiettivo per il centrocampo.

Nuovo tentativo in estate, il Milan lo vuole ad ogni costo

Il Milan da tempo ha scelto Samuele Ricci per la mediana e questo ve lo raccontiamo ormai da molto tempo. Non è stato possibile anticipare il suo arrivo in questa sessione: il Torino non voleva in alcun modo rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori, nonostante gli acquisti a centrocampo fatti in questo mese.

Inoltre, il recente rinnovo di contratto ha fatto vacillare il suo prezzo a cifre molto alte che in questo momento il Milan non poteva spendere (soprattutto dopo l’investimento importante da 35 milioni per Gimenez). Ma la sensazione è che l’acquisto di Ricci sia soltanto rimandato: archiviato il grande colpo per l’attacco, che il Milan ha anticipato in questa sessione, a giugno ci si potrà concentrato solo su di lui e su altre operazioni.

A prescindere da chi sarà l’allenatore, il Milan lo vuole ad ogni costo: perché è giovane, perché è italiano e soprattutto perché è uno dei migliori nel ruolo. Insieme a Fofana e Reijnders potrebbe formare un centrocampo di grande livello. Ci sono però delle considerazioni da fare: nel frattempo lui continuerà a giocare col Torino e quindi a migliorare la sua valutazione tecnica ed economica e la concorrenza inevitabilmente aumenterà. L’Inter è in prima fila, ma attenzione anche al Manchester City, in cerca di giovani giocatori per aprire un nuovo corso.