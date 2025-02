Bennacer al Marsiglia, Ibra svela cosa è successo: “Se uno ha altro in testa…”

Ibrahimovic ha avuto modo di motivare la cessione del centrocampista algerino, partito nell’ultimo giorno di mercato.

Il Milan è stato grande protagonista nell’ultima sessione invernale del calciomercato. Ha preso cinque giocatori nuovi e altri cinque sono andati via, tra questi c’è Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino ha lasciato la maglia rossonera lunedì 3 febbraio, data nella quale si è chiusa la sessione, e ha firmato per il Marsiglia. Il club francese lo aveva cercato già durante il mercato estivo, però allora l’operazione non andò in porto. Stavolta è stato diverso e si è concretizzata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Bennacer via dal Milan: Ibra lo punzecchia

Il Marsiglia versa subito al Milan un milione di euro e ha un’opzione di acquisto fissata a 12 milioni, con ulteriori 3 milioni di bonus che scattano a determinate condizioni. In totale una cifra lontana dai 50 milioni della clausola di risoluzione presente nel contratto di Bennacer, la cui valutazione è certamente condizionata dai problemi fisici avuti negli ultimi anni.

Zlatan Ibrahimovic, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Santiago Gimenez, ha avuto modo di spiegare anche la cessione del nazionale algerino: “È stato molto importante per il Milan, ha vinto due trofei, è stato sfortunato con gli infortuni che ha avuto e che lo hanno tenuto fuori un po’ di tempo. È lui che ha chiesto e cercato una nuova avventura. Io dico che se uno viene perché vuole qualcosa di nuovo o ha un’altra idea in testa, non deve essere qua. Se uno ha in mente qualcosa, è già fuori dalla squadra. Abbiamo cercato di trovare la migliore soluzione per lui e per noi“.

L’ex di Arsenal ed Empoli ha chiesto la cessione ed è stato accontentato. Già l’estate scorsa aveva detto sì al Marsiglia, ma non c’era stato accordo tra le parti. Nel finale di questa finestra invernale del mercato il giocatore ha avuto ciò che voleva, trasferendosi nella squadra allenata da Roberto De Zerbi. Forse cambiare aria gli farà bene, al Milan non era più quello dei tempi migliori.

Sicuramente i rossoneri perdono un centrocampista con delle buone qualità, però condizionato da qualche limite di carattere fisico. Nonostante sia rientrato da un po’ dall’ultimo infortunio, non sembra ancora reggere bene il ritmo partita. Al suo posto è stato preso Warren Bondo, che ha caratteristiche un po’ diverse e che cercherà di sfruttare la grande occasione di vestire la maglia del Milan.