LIVE – Milan, Santi Gimenez: la conferenza stampa di presentazione in diretta

Oggi giornata importante, Santiago Gimenez sostiene la conferenza stampa di presentazione: ecco le parole del nuovo bomber del Milan.

Il Milan l’ha voluto fortemente e Santi Gimenez a sua volta ha desiderato ardentemente la maglia rossonera. L’operazione è andata in porto dopo una trattativa non facile con il Feyenoord. Operazione da complessivi 35 milioni di euro, bonus compresi.

Oggi la conferenza stampa di presentazione del nuovo numero 7 rossonero, che ieri si è già allenato a Milanello e che è carico per questa nuova esperienza professionale. Di seguito la diretta testuale con tutte le dichiarazioni del nazionale messicano e di Zlatan Ibrahimovic.

Santiago Gimenez: le parole da nuovo giocatore del Milan

EMOZIONI DA ROTTERDAM A MILANO – “Uno dei sogni da piccolo era quello di giocare in Europa e si è avverato, ora voglio lasciare la mia impronta in questa squadra”.

CONDIZIONI FISICHE – “Ho avuto un piccolo infortunio nell’ultima partita e sono prontissimo adesso”.

COME HA VISSUTO LA TRATTATIVA – “Mi stavano seguendo dal mercato scorso, io sono concentrato sul gioco. Il gruppo dietro di me ha fatto sì che questo fosse possibile. Io sono uomo di fede e lascio tutto nelle mani di Dio”.

IDEA SUL MILAN E COSA PUO’ DARE – “Posso promettere che farò tutto il possibile in campo. Non credo nell’individualismo, ma nel gioco di squadra. Penso che questa sia competitiva e possa vincere. Non posso dire un numero di gol che farò, ma darò il massimo”.

PUNTO FORTE E DEBOLE, ISPIRAZIONE – “Un giocatore che seguo tanto per la sua storia è proprio Ibrahimovic. Quello che dice al microfono lo faceva in campo. Sento la responsabilità di essere al Milan. La passione e la potenza sono miei punti forti, poi devo limare dei dettagli in varie situazioni di gioco. Lavorerò per fare del mio meglio”.

Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic

INTRODUZIONE – “Lo abbiamo seguito tanto, anche l’estate scorsa avevamo parlato della possibilità che venisse e non c’era. Oggi siamo qua ed è la cosa più importante, siamo contentissimi”.

MERCATO INVERNALE DEL MILAN: SVOLTA? – “Ieri giornata molto intensa, ma sempre sotto controllo. Devo ringraziare l’avvocato, la segreteria e tutte le persone coinvolte. Abbiamo fatto tutto quello che volevamo. Non siamo contenti della situazione di classifica, abbiamo rinforzato la squadra: cinque fuori, cinque dentro. Siamo soddisfatti del mercato, la squadra cambierà la situazione”.

GAP DIMINUITO DA CHI È DAVANTI? – “Abbiamo rinforzato la squadra e pensiamo che questo ci porterà avanti. Vedremo se avremo diminuito il gap, però crediamo in quello che abbiamo fatto dialogando con il mister”.

PRIMO MERCATO DA PROTAGONISTA PER IBRA – “Non sono direttore sportivo… È stato molto intenso e interessante, con tanti movimenti e tante situazioni. C’è un countdown e devi fare tutto prima. Abbiamo fatto quello che volevamo. Ho colleghi che stanno facendo un ottimo lavoro, tutto quello che facciamo lo facciamo come team, poi parleranno i risultati”.

COSA NON HA FUNZIONATO – “Mancava continuità. Quando va bene, non si riesce a continuare a vincere. Quando vinci, arrivano fiducia e ritmo. Purtroppo abbiamo sempre incontrato dei blocchi e devi ripartire nuovamente. Abbiamo avuto momenti alti e bassi. Poi finora solo noi abbiamo un trofeo, pensa se fosse andata normalmente… Noi giochiamo per vincere”.

PERCHÈ 5 NUOVI INNESTI – “Quando abbiamo iniziato la stagione abbiamo creduto in quello che abbiamo fatto, poi le situazioni sono dinamiche e si dipende dai risultati. Non siamo soddisfatti della situazione, abbiamo cercato di cambiare e portare qualcosa di nuovo con più movimenti. Se non porti risultati, cerchiamo di farlo. Abbiamo un trofeo, ma vogliamo fare di più”.

PERCHÈ OPERARE A FINE MERCATO – “Ogni caso è a sé. Ci sono tre parti che contano: Milan, giocatore e l’altra squadra. Servono accordi tra tutte. Ci sono state trattative più lunghe e altre più veloci. Alla fine i nuovi giocatori sono arrivati in accordo con l’allenatore. L’ultimo è stato Sottil, lo abbiamo fatto un minuto e mezzo prima della chiusura. Stress totale, ringrazio l’avvocato, la segreteria e tutte quante le persone che sono dietro e di cui non si parla”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA