Santiago Gimenez è del Milan, ufficiale: cifre e dettagli

Il club rossonero ha annunciato l’ingaggio del nuovo centravanti: sarà chiamato a garantire un buon numero di gol a Conceicao.

Santiago Gimenez è un nuovo attaccante del Milan. Dopo una trattativa durata alcuni giorni, la società rossonera è riuscita a strappare il bomber al Feyenoord. A fargli spazio c’è Alvaro Morata, ceduto al Galatasaray.

Il 23enne nazionale messicano è arrivato a Milano nella giornata di sabato, ha svolto le visite mediche e poi ha firmato il contratto che lo legherà al club. Non ha potuto essere convocato per il derby per una questione di regolamento. Sicuramente avrebbe fatto comodo contro l’Inter, ma avrà modo di dimostrare il suo valore nelle prossime partite.

Calciomercato Milan, quanto è costato Gimenez

Poco fa il Diavolo ha diramato il comunicato ufficiale dell’acquisto del centravanti nato a Buenos Aires (Argentina): “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Santiago Tomás Gimenez dal Feyenoord Rotterdam. L’attaccante messicano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Indosserà la maglia rossonera numero 7“.

Il club di via Aldo Rossi ha fatto un investimento importante per portare Santi in Italia: tra parte fissa e bonus una spesa totale di 35 milioni di euro (32+3). Lo stipendio netto annuo di Gimenez dovrebbe essere di circa 2,5 milioni. Si tratta del secondo investimento più oneroso fatto da quando c’è RedBird Capital Partners come proprietà del Milan: il primo è Charles De Ketelaere, pagato 37,5 milioni nel mercato estivo 2022.

Il belga non fece bene con la maglia rossonera, l’auspicio è che l’ex di Cruz Azul e Feyenoord abbia ben altro rendimento. Sicuramente quest’ultimo arriva più pronto a Milano e giocherà nel suo ruolo, mentre De Ketelaere non fu messo nella migliore condizione per esprimere il suo talento. Probabilmente CDK era acerbo e sentì molto la pressione, però in quel 4-2-3-1 di Stefano Pioli c’entrava poco. Si è trovato decisamente meglio nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Con Gimenez non c’è nulla da inventare, è un centravanti. Si tratta di dargli i giusti rifornimenti affinché riesca a sfruttare le sue abilità da goleador in aria di rigore. Serve più precisione negli assist da parte dei giocatori rossoneri.