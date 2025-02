Colpo di scena Milan: 4 assenze nella prossima partita

Notizia inattesa, saranno ben 4 le assenze nel prossimo match dei rossoneri: l’ultim’ora spiazza i tifosi del Milan

La rete di de Vrij, al minuto 93, è stato uno schiaffo tremendo per il Milan di Sergio Conceicao. Stava arrivando una vittoria di sacrificio e carattere ma l’arrembaggio finale dell’Inter ha dato i suoi frutti, scippando i rossoneri di due punti pesantissimi nel derby.

Ad ogni modo il Milan mantiene vive le speranze, nonostante l’ottavo posto in classifica, di agganciare il quarto posto e qualificarsi per la prossima Champions League. Un fattore fondamentale per il presente ma soprattutto per programmare i prossimi acquisti e garantire all’allenatore del futuro – Conceicao è tutt’altro che confermato per la stagione 2025/26 – una squadra all’altezza delle ambizioni del club. Il mercato, in tal senso, già negli ultimi giorni di gennaio ha regalato novità rilevanti. L’addio di Davide Calabria, finito al Bologna a sei mesi dalla scadenza con il club rossonero.

Ma anche quello di Alvaro Morata, la cui avventura al Milan è durata appena sei mesi: per lui si sono mossi i turchi del Galatasaray. Il ‘Diavolo’ è pronto ad accogliere, in campo, Santiago Gimenez al posto dell’ex juventino: l’attaccante nativo di Buenos Aires ma nazionale messicano è il grande colpo del mercato invernale rossonero. Le novità di mercato vanno però di pari passo con quelle del campo, proprio in vista dei prossimi impegni che i ragazzi di Conceicao dovranno affrontare in Serie A.

Verso Empol-Milan, quattro assenze pesanti

Empoli, Verona, Torino e Bologna: nel mezzo il match di Coppa Italia contro la Roma e la doppia sfida di Champions contro il Feyenoord. Un calendario tosto caratterizzerà il febbraio rossonero, a partire proprio dalla gara contro i toscani.

Dopo la batosta incassata in casa della Juventus, l’Empoli di D’Aversa accoglierà non senza difficoltà ed imprevisti il Milan al ‘Castellani’. In vista della gara di sabato prossimo – fischio d’inizio alle ore 18:00 – c’è il rischio per i padroni di casa di ritrovarsi con ben quattro pedine non disponibili. Non dovrebbe essere a disposizione Fazzini che, durante il riscaldamento della gara contro la Juventus, ha dovuto dare forfait rinunciando alla partita.

In corso d’opera, poi, le cose per il gruppo allenato da D’Aversa si sono fatte sempre più difficili. Anjorin prima e Ismajli poi hanno alzato bandiera bianca: la loro presenza con il Milan è tutt’altro che scontata. Anzi. Non ci sarà sicuramente Maleh, che ha rimediato un’espulsione e dunque non sarà a disposizione per la sfida coi rossoneri. Gli infortunati, al momento in forte dubbio, verranno valutati in settimana.