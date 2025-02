Di nuovo bufera Sinner, questa volta l’attacco è insopportabile

Nuova bufera intorno a Sinner, il tennista italiano è di nuovo sotto attacco per un motivo in particolare. Cosa è successo

Il 2025 di Jannik Sinner è iniziato così com’era finito il 2024: con una vittoria. E che vittoria. Il tennista italiano, numero uno al mondo, si è portato a casa il terzo slam in carriera con l’Australian Open, che aveva vinto anche un anno fa. Un successo straordinario quello dell’altoatesino che si conferma il miglior tennista al mondo in questo momento. E l’anno è appena iniziato: nei prossimi mesi è chiamato ad altre grandi e importanti sfide, e fra queste anche quella che lo metterà di fronte alla possibilità di una squalifica.

Il 14 aprile, infatti, è prevista la sentenza del TAS di Losanna sulla questione Clostebol: per alcuni è probabile lo stop, ma Sinner è sicuro di sé e della sua innocenza ed è sicurissimo che tutto filerà liscio. Ed è per questo motivo che si è preparato la meglio ed è sceso in campo a Melbourne: la certezza di essere innocente e la coscienza pulita. Non resta che attendere la sentenza quindi per capire cosa accadrà ma intanto, come spesso accade, intorno a lui si è accesa l’ennesima polemica. E il riferimento è alla scelta di rifiutare l’invito di Mattarella al Quirinale.

Sinner ancora sotto attacco, l’ex tennista lo difende

In questi giorni sui social abbiamo visto le foto di Sinner sulle nevi di Plan de Corones: dopo le fatiche in Australia, il numero uno al mondo si è concesso una breve vacanza per ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni. La scelta di andare in vacanza e di rinunciare all’evento al Quirinale ha scatenato le solite inutili polemiche: in tantissimi si sono scagliati contro di lui per l’assenza, ma c’è anche chi lo ha difeso.

Fra questo c’è l’ex tennista Paolo Bertolucci, che anche sui social ha risposto per le rime a tutti quelli che lo hanno attaccato in questi giorni. “Alcuni fenomeni invece di occuparsi del loro settore si tuffano in situazioni a loro sconosciute e come spesso capita in una piscina senza acqua”, ha scritto in risposta ad un post di un giornalista (che aveva difeso lo stesso Sinner). Nei giorni scorsi lo stesso Bertolucci aveva detto: “Sicuramente detesta queste cerimonie, è stato in clausura per parecchio tempo e quindi vorrà riposarsi qualche giorno per poi ripartire a mille, già da venerdì. Certo dire di no al Presidente della Repubblica…sono delle scelte personali“.