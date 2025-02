Due centrocampisti dalla Serie A: il Milan ha già pianificato i colpi per l’estate

Il Milan guarda già al calciomercato estivo con l’obiettivo di rinforzare adeguatamente il centrocampo: due rinforzi dalla Serie A.

La vittoria sfumata nel finale del derby contro l’Inter ha lasciato parecchio rammarico in casa Milan. Il gol di De Vrij nei minuti di recupero ha impedito ai rossoneri di conquistare il terzo successo in tre gare stagionali contro i nerazzurri dopo la vittoria all’andata e la straordinaria rimonta in Supercoppa.

Sergio Conceicao sta cercando di dare equilibrio a un Milan che ha ancora un rendimento altalenante. Prestazioni come quella nel derby contro l’Inter sono senz’altro confortanti ma c’è bisogno di continuità per andare a caccia del quarto posto che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions.

Il mercato di gennaio ha portato alla corte del tecnico portoghese un ottimo attaccante come Santiago Gimenez, che ha preso la maglia numero 7 lasciata libera da Alvaro Morata (passato al Galatasaray). Il 23enne messicano è senza dubbio un ottimo innesto per Sergio Conceicao, ma il tecnico ex Porto sa bene che la rosa dovrà essere ulteriormente migliorata in estate per puntare davvero a grandi traguardi.

Due centrocampisti dalla Serie A! Doppio colpo Milan

In particolare il Milan ha bisogno di alzare il livello del proprio centrocampo. La dirigenza è al lavoro per cercare di aggiungere almeno due pedine di spessore alla mediana rossonera: stando alle ultime notizie pare che in cima al taccuino di Ibrahimovic e Moncada ci siano due elementi che stanno facendo molto bene in Serie A.

Uno di questi è Samuele Ricci, giocatore che il Milan insegue già dalla scorsa estate. Il 23enne è cresciuto molto in questa stagione, diventando uno dei perni del Torino e guadagnandosi anche la fiducia di Spalletti in azzurro. Il Diavolo deve però guardarsi dalla concorrenza dell’Inter, altro club molto interessato al giovane centrocampista. I granata chiedono tra i 25 e i 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio talento: una cifra che il Milan è disposto a spendere in estate.

L’altro grande obiettivo dei rossoneri per il centrocampo è Lewis Ferguson. Rientrato in campo dopo il lungo infortunio il centrocampista scozzese ha subito riconquistato un certo spazio nel Bologna, anche se nell’ultimo match di Champions ha rimediato una lesione di grado lieve ai flessori della coscia destra che lo costringerà nuovamente a saltare qualche partita. Anche per Ferguson il prezzo dovrebbe oscillare tra i 20 e i 30 milioni di euro.