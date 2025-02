Firma fino al 2028: ancora un colpo per il Milan

Il Milan ha chiuso per l’arrivo di un giovanissimo attaccante nelle ultime ore di mercato: contratto firmato fino al 2028

Sono state ore incredibili quelle che hanno accompagnato la fine della sessione di mercato di gennaio. Il Milan è stato assoluto protagonista: l’acquisto di Santiago Gimenez dal Feyenoord per 35 milioni doveva essere la fine di tutto, per stessa ammissione anche di Ibrahimovic prima del derby, poi però qualcosa è cambiato. I rossoneri hanno ricevuto delle offerte per Noah Okafor dal Napoli e per Ismael Bennacer dal Marsiglia: a questo punto si è scelto di accettare e di rimediare con altre due entrate, e che entrate.

Joao Felix in prestito dal Chelsea per sostituire Okafor, Warren Bondo dal Monza per sostituire Bennacer. Una vera e propria rivoluzione per il Milan che dopo Zagabria ha scelto di agire con forza e di cambiare tutto quello che si poteva cambiare. Rivoluzione che ha colto di sorpresa un po’ tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori. Nessuno si aspettava una cosa del genere, molto confusa e, per certi versi, improvvisata. Da una società come il Milan, insomma, ci si aspetta un po’ più di programmazione, ma è anche vero che c’era bisogno di dare un segnale e quel segnale è arrivato.

Colpo in prospettiva: preso il giovanissimo attaccante

Milan attivo non solo per la prima squadra ma anche per il Milan Futuro, che nell’ultimo week end ha vinto una importante partita con la Spal che gli permette di respirare e di acquistare nuove speranze per la salvezza. I rossoneri hanno fatto diverse operazioni in entrata e in uscita e una delle più interessanti è arrivata proprio nelle ultime ore di mercato: si tratta di Levis Asanji, acquistato dall’Union Berlino.

Lo scorso 10 gennaio ha compiuto 19 anni, si tratta di un attaccante di grande struttura fisica ma con anche ottime doti tecniche. I suoi numeri in questa stagione sono davvero importanti: 10 gol in 14 partite. Numeri che hanno convinto i rossoneri ad investire su di lui, nonostante il Milan Futuro abbia anche altri attaccanti (in attesa di capire se Camarda, dopo il mancato passaggio in prestito al Bologna, tornerà a giocare in Lega Pro o se invece Conceicao deciderà comunque di tenerlo in prima squadra).

Il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2028 ed è pronto quindi ad iniziare questa nuova avventura. C’è grande curiosità per questo talento che sembra promettere davvero molto bene.