Gimenez con un doppio numero di maglia: c’è un precedente al Milan

Gimenez non potrà indossare la maglia numero 7 in Champions League e dovrà sceglierne un altro, il motivo e il precedente

Santiago Gimenez si è presentato alla stampa in mattinata con una classica conferenza stampa di fianco a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante è arrivato al Milan dal Feyenoord per 35 milioni: è stata una lunga e difficile trattativa, sbloccata solo grazie alle uscite, ma è un acquisto importante perché porta ai rossoneri un centravanti giovane e di grande talento per il presente e per il futuro, cioè quello di cui la squadra aveva bisogno ormai da anni.

Gimenez è stato vicino al Milan anche la scorsa estate, come lui stesso aveva rivelato qualche mese fa e confermato oggi. Aveva i rossoneri in testa e ha spinto per questo trasferimento ad ogni costo: è stata infatti decisiva la sua volontà per la buona riuscita della trattativa, anche se il Feyenoord non ha fatto sconti sul prezzo. L’attaccante messicano indosserà la maglia numero 7, lasciata libera da Alvaro Morata (passato al Galatasaray): l’ha scelto per Shevchenko e per la Bibbia. Ma potrà indossarla soltanto in Serie A e non in Champions League.

Gimenez come Taarabt: tutta colpa del regolamento

Il regolamento del torneo europeo infatti prevede che lo stesso numero di maglia non può essere indossato da due giocatori diversi nella stessa edizione. La 7 è stata utilizzata da Morata nella fase a gironi e per questo non può essere indossata da Gimenez per la fase successiva. Il messicano dovrà quindi indossare un altro numero, ma quale? Non il 29 che aveva il Feyenoord, indossato da Fofana; non l’11 che ha col Messico perché è di Pulisic.

Da capire se può indossare la 9 di Luka Jovic, che anche stavolta non dovrebbe essere inserito in lista UEFA. Il doppio numero di maglia al Milan ha un precedente recente ed è quello di Adel Taarabt, acquistato dal Milan nel gennaio del 2014. In Serie A, il marocchino aveva la maglia numero 27, ereditata da Antonio Nocerino, ceduto al West Ham in quella stessa sessione di calciomercato.

Il centrocampista aveva ovviamente indossato quel numero durante la prima parte di Champions League e per questo motivo Taarabt dovette scegliere il 23 per le partite in Europa. Insomma, una interessante curiosità su una parte di regolamento che in pochi conoscevano. Vedremo quale sarà il numero scelto da Gimenez per la Champions League, ma è una questione di poco conto. L’unico numero davvero importante è quello dei gol a fine stagione, in tutte le competizioni.