Milan gelato, Leao ha rifiutato tutti: destinazione già scelta

La rivelazione di mercato che ha lasciato di sasso i tifosi del Milan: Leao in partenza, ha già scelto la sua prossima squadra

Il Derby della Madonnina ha lasciato grande delusione in Sergio Conceicao e nel gruppo rossonero. Una vittoria sfumata al 93′ e che sarebbe stata pesantissima sia in classifica che per l’umore dei calciatori del Milan. Un Milan che in questa stagione proprio non riesce a firmare una svolta prestazionale.

Prestazioni che spesso e volentieri hanno deluso le aspettative, a maggior ragione dopo una sessione estiva di calciomercato generosa, fatta di investimenti importanti. Ma qualcosa è andato storto e prima Fonseca e adesso Conceicao stanno facendo i conti con un gruppo evidentemente impreparato per puntare ai vertici. Per questa ragione gli addii di Calabria e Morata risuonano come i primi segnali di una rivoluzione immediata necessaria.

Gimenez al centro dell’attacco, poi in estate si valuteranno ulteriori cambiamenti. Uno di questi potrebbe riguardare Rafael Leao che, nonostante un contratto in essere valido fino al 30 giugno 2028, rischia di fare le valigie e lasciare per sempre Milanello. A tal proposito il portoghese avrebbe già scelto, senza ombra di dubbio, quale dovrebbe essere la sua prossima squadra. E i milanisti già tremano.

Milan, addio Leao: vuole solo un club

Il portale ‘ElNacional.cat’, particolarmente informato sugli affari di mercato che riguardano in primis il calcio spagnolo, nelle scorse ore ha lanciato una bomba clamorosa che riguarda Rafael Leao ed un suo sempre più probabile addio ai colori rossoneri.

Per mesi l’ala del Milan è stata accostata con forza soprattutto al calcio inglese. Manchester City, Arsenal e Chelsea hanno valutato la possibilità di avanzare una grande offerta al calciatore che avrebbe – di certo – migliorato l’attuale stipendio da 8 milioni percepito in rossonero. Nulla da fare. Perché lo stesso Leao ha altri progetti e nei suoi pensieri, in caso di addio al Milan, vi sarebbe solo ed esclusivamente una squadra. Si tratta del Barcellona, club per il quale il numero 10 sarebbe pronto ad attendere il momento giusto, prima di fare le valigie e lasciare Milanello.

Il ‘Diavolo’, in tal senso, chiederebbe non meno di 100 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante portoghese: una cifra fuori portata per il club di Laporta. Bisognerebbe pensare, in vista della prossima estate. ad una soluzione creativa. Che si tratti dell’inserimento di contropartite: nel frattempo, però, diverse cessioni potrebbero dare vita ad un interessante tesoretto. Ad oggi Leao ha collezionato 30 presenze in maglia rossonera con 8 reti e 7 assist vincenti, in quella che rischia di essere a conti fatti la sua ultima stagione come calciatore del Milan.