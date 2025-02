Possono coesistere Leao, Joao Felix, Pulisic, Gimenez e Reijnders? Come giocherà il nuovo Milan

Possono giocare insieme Leao, Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Reijnders? Sì, ma solo a certe condizioni. Come giocheranno i rossoneri

Cinque nuovi acquisti per il Milan in questo mercato di gennaio. Tutto è esploso negli ultimi giorni, con la lunga trattativa per Gimenez col Feyenoord e gli arrivi, praticamente sul gong, di Bondo, Joao Felix e Sottil. Nel derby di domenica ha fatto il suo debutto Kyle Walker, e ha lasciato solo ottime impressioni. Dovrà prendere le misure e ritrovare la miglior condizione fisica dopo una prima parte di stagione difficile, ma è evidente che con lui in campo il livello è decisamente più alto.

Potenzialmente, lo stesso discorso si potrà fare con Gimenez e Joao Felix (ma questo lo dirà il campo), mentre gli altri due sono ottimi innesti più per sostanza che per qualità. E in una squadra forte, c’è bisogno anche, e forse soprattutto, di quelli. Ma come giocherà il Milan con questi nuovi acquisti? Gli arrivi sostituiscono Calabria, Morata, Okafor e Bennacer, ma cambiano le caratteristiche. Sergio Conceicao ha a disposizione diverse strutture ma dovrà lavorare parecchio per trovare l’equilibrio e la sostenibilità.

Come giocherà il Milan dopo il mercato, doppia opzione

Con i giocatori che ha a disposizione, il Milan ha un potenziale offensivo come poche altre squadre in Italia e, forse, anche in Europa. Sembra piuttosto ovvio pensare al classico 4-4-2 di Conceicao: Gimenez e Joao Felix attaccanti, Leao e Pulisic esterni, Reijnders e Fofana a centrocampo. Ma la domanda è: questo tipo di undici è sostenibile? O è un’idea concreta solo in determinate partite?

Probabilmente è una questione di momenti: adesso, con così poco tempo per allenarsi e tante partite da giocare, è difficile lavorare per arrivare ai livelli giusti di equilibrio. Se si creeranno le condizioni per lavorare tanto e meglio sulla fase di non possesso, allora è una pista percorribile. Ad oggi è un tipo di formazione utilizzabile solo, magari, con uno fra Sottil a sinistra o Musah a destra, entrambi esterni di centrocampo in grado di garantire maggior corsa e copertura. Le partite sono tante, una dopo l’altra ogni tre giorni, e si può pensare di far riposare elementi come Leao e Pulisic in alcune gare.

Un’altra soluzione, che prevede però l’esclusione dai titolari di Joao Felix (sempre se si può parlare di titolari con un calendario così) è un 4-2-3-1 con Reijnders in posizione da trequartista, Bondo con Fofana in mediana, Leao e Pulisic da esterni e Gimenez punta. Il giocatore prelevato in prestito dal Chelsea, in un sistema come questo, può fare il trequartista, l’esterno a sinistra e, perché no, anche il centravanti (con caratteristiche ovviamente diverse da Gimenez). Insomma, a disposizione di Conceicao c’è tanto materiale tecnico di ottimo livello. Tutto sta adesso nel trovare l’incastro e gli equilibri giusti. Semplice non è, ma il tecnico portoghese merita tempo e fiducia.