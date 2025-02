Conceicao: “Alcuni segnali non mi sono piaciuti. Leao? Deve uscire dalla comfort zone”

Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero dopo il match disputato stasera a San Siro: ecco le sue reazioni a prestazione e risultato.

Il Milan ha compiuto la propria missione vincendo 3-1 contro la Roma e qualificandosi alle semifinali della Coppa Italia. Non è stata una prestazione perfetta, però ci sono più notizie positive stasera oltre alla vittoria.

Molto positive le prove di diversi giocatori, ad esempio i due marcatori: Tammy Abraham (doppietta) e Joao Felix. Quest’ultimo era al debutto dopo l’arrivo in prestito secco dal Chelsea e ha subito illuminato San Siro.

Milan-Roma, le dichiarazioni di Sergio Conceicao

Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo Milan-Roma: “Io parlavo di cose essenziali nel calcio, la passione, l’ambizione, la voglia di essere più forti e di vincere. Sono soddisfatto stasera. Noi cerchiamo di passare alla squadra ciò che vogliamo. Abbiamo fatto un solo allenamento in preparazione a questa partita. Le fasi del gioco vanno allenate, ma non abbiamo questa possibilità perché giochiamo ogni tre giorni. Sono contento stasera. Joao e Santiago hanno capito subito, sono intelligenti“.

Pregevole la rete di Joao Felix con un tocco sotto, ma Conceicao vola basso: “Bel gol. Abbiamo vinto una partita, ne dobbiamo vincere altre tre per vincere questa competizione. Dobbiamo prepararci per l’Empoli, una squadra che mi piace, sarà difficile. Vogliamo avere costanza e andare avanti così, con l’evoluzione che voglio sia come individualità che come collettivo“.

L’allenatore portoghese sottolinea che avere equilibrio è un suo obiettivo: “L’equilibrio è fondamentale a tutti i livelli. Il gioco è fatto di equilibri con e senza palla. Oggi ho visto momenti della partita con segnali che non mi sono piaciuti, stiamo lavorando per migliorare. L’equilibrio è essenziale“.

Rafa Leao può fare di più? Conceicao non ha dubbi: “Sì, molto di più, perché ha qualità e caratteristiche incredibile. Deve pensare che deve lavorare quando non ha la palla, deve capire che gioca in una squadra e deve mettersi a disposizione del collettivo. Non è facile uscire dalla sua comfort zone e fare ciò che non è abituato a fare, può essere un giocatore di un altro livello. Parliamo tutti i giorni“.

Milan ancora lontano dal suo Porto: “Stiamo lavorando per essere una squadra più compatta e aggressiva, evitando che gli avversari arrivino troppo verso la nostra porta. Non ci siamo ancora. Le caratteristiche dei nuovi mi danno fiducia di poter andare nella strada che voglio, anche giocare con due davanti per esempio. Ci serve l’equilibrio per fare gol e per non prenderli“.