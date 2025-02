Hamilton-Verstappen, subito scintille: l’annuncio infiamma il 2025

Un duello, a distanza, in vista dell’inizio della nuova stagione: Hamilton e Verstappen ancora contro, l’annuncio è davvero clamoroso

Quella che si è conclusa ormai da due mesi è stata una stagione decisamente positiva per la Ferrari. Un cambio di passo che ha portato la Scuderia di Maranello a tornare al duello per il titolo costruttori, poi finito in quel di Woking.

E se il testa a testa con la McLaren non ha avuto stavolta epilogo positivo, quello sperato dai tifosi, è chiaro che il 2025 sarà l’anno della svolta – in un senso o nell’altro – per il Cavallino Rampante. A partire da Lewis Hamilton, la grande novità che in quel di Maranello hanno accolto con enorme entusiasmo. Un contratto triennale firmato esattamente un anno fa, una sorpresa pazzesca che ha di fatto sconvolto il mondo della Formula 1.

Perché uno come Hamilton è merce rara: 7 titoli mondiali in tasca, un dominio durato diversi anni prima dell’exploit di Verstappen. E adesso il grande obiettivo dell’inglese e della ‘Rossa’ sarà, inevitabilmente, conquistare un nuovo Mondiale. Un altro titolo, l’ottavo, un più di un certo Michael Schumacher. I dubbi, però, permangono e sono legati a due fattori.

Il primo, sulla carta meno preoccupante per i tifosi del Cavallino Rampante, è legato alle prestazioni della nuovissima SF-25. Una macchina che riparte da basi solide e che difficilmente deluderà. D’altro canto Hamilton ha vissuto uno dei suoi peggiori anni in Mercedes, l’ultimo con la Scuderia di Brackley chiusosi comunque con un commosso addio.

Ferrari choc: “Hamilton? Nemmeno Verstappen lo batterà”

40 anni sulle spalle, il tempo d’altronde passa per tutti. Dubbi leciti che però i ferraristi non vogliono portarsi avanti: c’è grande fiducia nella coppia composta dal fuoriclasse di Stevenage e da Charles Leclerc, che nel 2024 ha fatto l’ennesimo salto di qualità che lo avvicinerà presto o tardi al titolo di campione del mondo.

Proprio sul futuro della Ferrari e sull’impatto di Hamilton a Maranello ha parlato una vecchia conoscenza della Formula 1, nonché ex pilota della Williams e storico rivale di Michael Schumacher nei primi anni 2000: Juan Pablo Montoya. Il colombiano ha parlato ai microfoni di ‘Crash.net’ (attraverso CasinoApps) sostenendo come “quello che è accaduto a Lewis Hamilton è quanto successo a Fernando Alonso. Possono esibirsi al massimo delle loro possibilità puntando, però, soltanto a qualificarsi nella top 10”.

Il 49enne sudamericano ha poi aggiustato il tiro: “Se avessero l’auto giusta, sarebbero molto più in alto”. Montoya ha poi esaltato il #44, aprendo le porte ad un clamoroso successo in tuta rossa: “Se la Ferrari fosse in grado di dargli una vettura veloce, allora torneremmo a vedere il vecchio Hamilton di qualche anno fa. Un pilota che nessuno può battere, nemmeno Max Verstappen”. Una dichiarazione forte, fortissima, visto il monopolio portato avanti dal 27enne di Hasselt da quattro anni a questa parte.