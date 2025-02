La rivoluzione prosegue in estate, altro bomber in arrivo al Milan

Chiuso il mercato di gennaio, in casa rossonera ci sono già riflessioni per l’estate: c’è un altro attaccante nel mirino

Milan assoluto protagonista dell’ultimo giorno di mercato. Kyle Walker è stato il primo acquisto, dopodiché ne sono arrivati altri quattro, tutti ufficializzati entro la mezzanotte del 3 febbraio: Santiago Gimenez dal Feyenoord, Joao Felix dal Chelsea, Warren Bondo dal Monza e, infine, il più sorprendente, Riccardo Sottil dalla Fiorentina. Cinque acquisti importanti che prendono il posto di chi, invece, è andato via: Calabria, Morata, Bennacer e Okafor. I

nsomma, una vera e propria rivoluzione in casa rossonera da Zagabria in poi: la sconfitta in Croazia in Champions League ha evidentemente lasciato strascichi importanti e non si poteva continuare così. Seppur caotico e confusionario, il Milan ha dato un segnale che i tifosi hanno accolto con positività. Ora la palla passa al campo e per il mercato se ne riparlerà in estate, ma qualche idea in casa rossonera c’è già. Oltre a Samuele Ricci, obiettivo numero uno per il centrocampo, i rossoneri avrebbero individuato anche un altro attaccante da affiancare a Gimenez, che rappresenta finalmente il grande investimento in attacco di cui c’era bisogno da tempo.

Il Milan lo segue per l’estate

Nei prossimi mesi bisognerà definire la situazione di Tammy Abraham, acquistato la scorsa estate in uno scambio di prestiti con Alexis Saelemaekers. L’attaccante inglese finora non ha convinto per niente: è sempre apprezzato per la disponibilità e l’atteggiamento positivo, ma da un attaccante ci si aspettano dei gol che però non sono arrivati (e ne ha sbagliati di clamorosi).

Riflessioni in corso quindi sul suo futuro in rossonero, che dipenderà molto anche dalla volontà della Roma di acquistare a titolo definitivo Saelemaekers. Che, a differenza di Abraham, sta facendo davvero benissimo nella capitale (non a caso Fonseca lo avrebbe tenuto volentieri).

Se l’inglese dovesse tornare in giallorosso, il Milan potrebbe andare all-in su Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese che, per qualche giorno in questo gennaio, è stato considerato come l’alternativa a Gimenez. L’ex Ajax e Pisa sta facendo benissimo in questo campionato e sarà difficile per i friulani trattenerlo in estate: il Milan, che è a caccia di italiani, potrebbe decidere di riprovarci in estate per creare un reparto d’attacco di assoluto valore con lui e con Gimenez. L’Udinese è da sempre una bottega cara e Lucca nel frattempo continua a segnare: potrebbero volerci 30-35 milioni per acquistarlo a giugno.