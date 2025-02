Milan, una diga a centrocampo e Conceicao gongola: l’annuncio

Il colpo di mercato che fa sognare i tifosi: il Milan con lui possono creare una diga a centrocampo, l’annuncio

Un finale di calciomercato di fuoco per il Milan che, nel giro di 24 ore, ha ufficializzato quattro acquisti: Santiago Gimenez, Joao Felix, Warren Bondo e, il più sorprendente, Riccardo Sottil. Quando tutto sembrava ormai chiuso dopo la conclusione della trattativa col Feyenoord per l’attaccante messicano, i rossoneri si sono ritrovati costretti ad intervenire per risolvere alcune situazioni. La più inaspettata è stata, come riferito da Ibrahimovic, la richiesta di Bennacer di andare al Marsiglia.

Il Milan lo ha accontentato soltanto dopo essersi assicurato il sostituto. Un trasferimento da circa un quarto d’ora d’auto: da Monza a Milano, ecco quindi Bondo, che i rossoneri seguivano da molto tempo (fin da prima che arrivasse in Italia). Decisiva la volontà del ragazzo e anche di Adriano Galliani, che non poteva togliere al centrocampista questa grossa possibilità. Fondamentale anche il lavoro Malu Mpasinkatu, zio del giocatore ma anche membro del suo entourage, che abbiamo visto protagonista nelle ultime ore di mercato per chiudere il prima possibile questa trattativa.

L’agente di Bondo: “Così può aiutare Conceicao”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Mpasinkatu ha parlato del calciomercato dei rossoneri e anche di quello che Bondo può portare alla squadra di Sergio Conceicao. “Il Milan ha fatto cinque colpi importanti, diversi fra di loro, ma di grandissimo impatto“, ha esordito l’agente. “Walker porta agonismo e mentalità. Con Gimenez prendi un top della sua generazione. Joao Felix è quel giocatore per il quale siamo tutti curiosi di vedere”.

E ancora: “Poi ci sono state due situazioni legate a giocatori giovani: Sottil, un classe 1999 che potrebbe dare respiro sulle fasce e Bondo che, secondo me, con il modo di giocare del Milan, avere una diga con Fofana e Musah è molto importante per Conceicao“. Come detto, il centrocampista arriva dal Monza per sostituire Bennacer ma le caratteristiche rispetto all’algerino sono diverse e, soprattutto, sono forse maggiormente in linea con quello che Conceicao chiede ai suoi centrocampisti centrali. L’allenatore stesso, post derby, aveva espresso un po’ di titubanze per la fase di non possesso di Bennacer.

Ecco quindi che Bondo può dare qualcosa in più, tanta gamba sì, quantità senz’altro ma anche una buona dose di qualità, che non deve mai mancare. “Bondo può essere un’alternativa che può servire assolutamente a mister Conceicao“, ha detto di lui Mpasinkatu. Domani Bondo sarà presentato in conferenza stampa alle ore 16:00 insieme a Sottil. L’obiettivo è recuperare la miglior condizione fisica per risolvere alcuni problemi fisici degli ultimi tempi e mettersi a disposizione della squadra.