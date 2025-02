Pioli lo vuole in Arabia: pronti 10 milioni al Milan in estate

La rivoluzione del Milan potrebbe continuare in estate: il giocatore può raggiungere Pioli in Arabia Saudita

Una rivoluzione in meno di una situazione. Il Milan ha cambiato tutto quello che poteva cambiare: via Calabria, Bennacer, Morata e Okafor, dentro Gimenez, Walker, Bondo, Joao Felix e Sottil. Potevano esserci anche altre uscite, come ad esempio quella di Tomori, di Pavlovic o di Emerson Royal, tutte saltate per un motivo o per un altro. Ora i rossoneri, guidati da Sergio Conceicao, che ha palesemente influito su queste scelte di mercato, devono pensare al campo e a guadagnare più punti possibili in campionato.

In Champions League, c’è da rimediare al disastro di Zagabria, che è stato il punto di non ritorno (e infatti la rivoluzione è partita da lì). In questa settimana il Milan ha fatto quello che poteva fare, ma la sensazione è che in estate si possa proseguire su questa strada. Potrebbero quindi essere in programma altre cessioni e una di queste potrebbe raggiungere Stefano Pioli in Arabia Saudita.

La rivoluzione continua: il Milan lo cede in estate

Il Milan ha scelto di seguire le richieste di Conceicao, che sembra orientato a costruire anche in rossonero il suo classico 4-4-2. Per questo motivo, la società non ha investito su un centrocampista prima della cessione di Bennacer. Infatti l’acquisto di Bondo, da tempo nel mirino di Moncada, è legato solo all’uscita dell’algerino, che dopo la sostituzione nell’intervallo del derby ha chiesto di andar via.

Bondo si aggiunge a: Fofana, Reijnders e Musah, senza dimenticare Loftus-Cheek, che dovrebbe rientrare presto. Ma per l’inglese potrebbero essere gli ultimi mesi in rossonero. Come per molti altri giocatori, l’ex Chelsea sta facendo grande difficoltà in questa stagione. Ha fatto molto bene al suo primo anno, il migliore in carriera per rendimento e numeri. Nell’idea di calcio di Pioli si è trovato benissimo e per questo l’allenatore potrebbe spingere per averlo di nuovo con sé in estate all’Al-Nassr.

Il centrocampista è stato acquistato dal Milan per una cifra intorno ai 18 milioni, dopo questa stagione, e con l’età che avanza, la sua valutazione si è abbassata e 10 milioni potrebbero bastare, anche se la sensazione è che da Casa Milan, soprattutto per una cessione in Arabia Saudita, si chiederà qualcosa in più. Nel frattempo però il Milan spera che Loftus-Cheek possa recuperare dall’infortunio il prima possibile per mettersi a disposizione di Conceicao e aiutare il centrocampo.