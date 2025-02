Ecco il turnover, Conceicao cambia: le scelte per Empoli

Sergio Conceiçao può finalmente disporre di una rosa davvero lunga e vedremo spesso cambiare. Non giocheranno più sempre gli stessi

Mercoledì è toccato a Rafa Leao stare in panchina, sabato potrebbe essere il turno di Christian Pulisic. L’americano è apparso stanco contro la Roma e in vista della trasferta di Rotterdam potrebbe stare fuori. Ora, finalmente, Sergio Conceiçao ha la possibilità di scegliere e di cambiare i suoi uomini.

Può farlo praticamente in ogni zona del campo. In avanti ci sono buone possibilità che Santi Gimenez parta titolare, al posto di Tammy Abraham. Allo stesso tempo dovrebbe esserci il ritorno di Rafa Leao sulla sinistra. A completare il tridente potrebbe essere Jimenez, che non può giocare in Champions League. Le alternative al tecnico portoghese, come detto, non mancano. Joao Felix, dopo il grande esordio, e Riccardo Sottil, infatti, scalpitano.

Milan, novità in difesa e a centrocampo: il punto della situazione

Non è da escludere che ci siano dei cambi anche nel reparto difensivo. Difficile (quasi impossibile) che a riposare siano Walker e Theo Hernandez, ma al centro, Sergio Conceiçao pensa di dare minutaggio ad uno tra Malick Thiaw e Matteo Gabbia, anche se togliere Fikayo Tomori e Pavlovic, che tanto bene hanno fatto contro Inter, in Serie A, e Roma, in Coppa Italia, non è per nulla facile.

A centrocampo, la logica lascerebbe pensare che potrebbe esserci un turno di riposo per Tijjani Reijnders, ma senza gli infortunati Bondo e Loftus-Cheek, appare complicato, a meno che Conceicao non decida di giocare con le due punte. Di certo ci sarà spazio per Yunus Musah, che in Champions League sarà squalificato. Non si tocca ovviamente Youssouf Fofana. D’altronde il francese ha già riposato, saltando il derby per squalifica.

Tante possibilità, dunque, per Sergio Conceiçao, che può finalmente scegliere, senza spremere i propri calciatori. La rosa è finalmente lunga. Ora a lui la scelta. L’allenamento di domani, quello della vigilia, farà chiaramente la differenza e ne sapremo di più. Non ci aiuterà il mister, che non farà la consueta conferenza stampa della vigilia.