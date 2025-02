Scelte obbligate per Conceicao: la formazione per il derby

La probabile formazione del Milan per il derby di domani contro l’Inter: scelte obbligate per Conceicao, le ultimissime

Fra un acquisto e una cessione, il Milan si sta anche preparando per scendere in campo domani contro l’Inter. Si tratta del secondo derby in poco meno di un mese dopo quello in finale di Supercoppa Italiana. I rossoneri, in quella occasione, erano riusciti clamorosamente a vincere rimontando due gol di svantaggio. Nel frattempo però sono successe tante cose e in settimana è arrivata la terribile batosta in Champions League, che ha alimentato il malumore intorno all’ambiente.

Non è un caso che da quel momento è arrivata l’accelerata sul mercato con l’uscita di Morata e di Calabria e l’acquisto di Gimenez. Saltata la cessione di Camarda al Monza e attenzione alla situazione Tomori, che è stato richiesto dal Tottenham. Per quanto riguarda le entrate, invece, al momento non sembrano esserci trattative avanzate ma vedremo. Ma intanto c’è un derby da giocare e, preferibilmente, da vincere. E Sergio Conceicao deve fare i conti con scelte praticamente obbligate.

Milan-Inter, la probabile formazione

Sì perché nel frattempo il Milan acquista Gimenez e vende un po’ di giocatori ma senza sostituirli, questo significa che la rosa è ancora più scoperta di prima. Lo è soprattutto in difesa, con l’infortunio di Thiaw e lo stop di Gabbia post Zagabria: il difensore italiano non si è allenato col gruppo in questi giorni ed è in dubbio. L’unico sicuro del posto è Pavlovic, che dovrebbe essere affiancato da Tomori. “Se avrò fiducia in lui, domani giocherà“, ha detto Conceicao in conferenza.

In difesa non c’è alternativa al debutto di Kyle Walker nel ruolo di terzino destro: Calabria è andato al Bologna e, come sappiamo, Emerson Royal è infortunato. A sinistra, invece, confermato Theo Hernandez, che si è confermato uno dei peggiori anche a Zagabria dopo la sostituzione col Parma a fine primo tempo. A centrocampo non c’è Fofana per squalifica, quindi anche in questo caso non ci sono altre soluzioni: Musah, Bennacer e Reijnders. In attacco, da destra a sinistra: Pulisic, Abraham e Leao.

Sono questi gli undici che, a meno di sorprese, dovrebbero scendere in campo domani pomeriggio contro l’Inter nel derby. Conceicao non ha alternative perché la rosa, paradossalmente, dopo questo mercato è ancora più corta. Dopo Gimenez, vedremo se la società farà altri acquisti, magari a centrocampo, sperando di recuperare il prima possibile gli infortunati Loftus-Cheek e Thiaw.