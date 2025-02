Il via libera è appena arrivato: affare incredibile tra Milan e Barcellona

Neanche il tempo di chiudere la sessione di trattative invernale che è già tempo di calciomercato per quello che riguarda la prossima estate. In queste ore sembra essere giunto il via libera per un affare tra Milan e Barcellona.

Dopo aver passato un mese da protagonista in sede di calciomercato, il Milan è concentrato sul tentativo di rimonta in campionato per provare ad avvicinarsi ai posti che regalano un posto in Champions League.

Nel frattempo, però, la dirigenza è al lavoro per cercare di capire quali mosse mettere in atto per andare a migliorare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. Milan e Barcellona potrebbero mettere in atto un’operazione a sorpresa in vista della prossima stagione con i catalani che guardano con attenzione alla rosa a disposizione di Sergio Conceicao per andare a migliorare il proprio organico. Un affare che, se andasse in porto, potrebbe portare ad una nuova rivoluzione in casa Milan.

Calciomercato Milan, affare in vista con il Barcellona: arriva il via libera

Secondo quanto affermato da Elnacional.cat, il Barcellona sarebbe pronto a dare l’assalto a Rafael Leao in vista della prossima stagione dopo aver provato a prendere il giocatore durante la scorsa estate. A dare l’ok all’operazione sarebbe stato anche Lamine Yamal, giovane stella dei catalani che sarebbe felice di giocare con il portoghese.

L’intenzione dei blaugrana è quella di andare a comporre un attacco che preveda Yamal su un lato e Leao sull’altro senza dimenticare la presenza di Raphinha, in grado di giocare su entrambe le fasce. Un’operazione non semplice per i catalani considerato il fatto che il Milan chiede almeno 100 milioni di euro per il giocatore classe 1999.

Durante la sessione di trattative invernale è giunto l’interessamento da parte dell’Al-Nassr per la punta portoghese con il Milan che ha però rispedito immediatamente al mittente la proposta della società araba. In estate le cose potrebbero cambiare con i rossoneri che potrebbero dare l’ok alla partenza del proprio numero 10 a fronte di una proposta da circa 100 milioni soprattutto nel caso in cui il club non dovesse raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Senza l’accesso alla massima manifestazione continentale il Milan dovrebbe fare i conti per cercare di appianare le perdite in cassa. Una cessione eccellente non sarebbe quindi da escludere anche se tra i possibili partenti potrebbe esserci anche Theo Hernandez con il francese che è seguito da diverse big d’Europa pronte a mettere sul piatto una somma tra i 40 ed i 50 milioni di euro.