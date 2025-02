Leao via in estate: il Milan ha fissato il prezzo per il portoghese

Potrebbe andar via in estate Leao: i rossoneri valuteranno solo offerte di un certo tipo, fissato il prezzo

Il Milan ha chiuso un calciomercato di gennaio da assoluto protagonista. Ibrahimovic, Moncada e Furlani scatenati nell’ultima settimana con quattro acquisti: Santiago Gimenez il più costoso, arrivato con un investimento da 35 milioni, poi Joao Felix dal Chelsea, Bondo dal Monza e Sottil dalla Fiorentina. Nuovi arrivi che sostituiscono le uscite: Calabria, Morata, Bennacer e Okafor. Si tratta di una rivoluzione. Piccola, ma pur sempre una rivoluzione. Che può continuare in estate.

Del Milan che ha vinto lo Scudetto due anni e mezzo fa sono rimasti soltanto sei giocatori e fra questi c’è Rafael Leao, che nel corso di questa sessione, stando alle voci di corridoio, avrebbe ricevuta una proposta dall’Al-Nassr di Stefano Pioli. I rossoneri non si sono smossi dalla solita richiesta: 175 milioni della clausola rescissoria, non un euro di meno. In attesa di capire come andrà questo finale di stagione, con la qualificazione in Champions in bilico, il futuro di Leao in rossonero è tutto da valutare.

Leao può lasciare il Milan solo ad una condizione

I rossoneri potrebbero decidere di rendere ancor più massiccia la rivoluzione della rosa e far partire anche lui. Ma è un’ipotesi concreta solo a determinate cifre: il Milan lo vende solo per la clausola rescissoria da 175 milioni, ma è evidente che, se dovesse arrivare un’offerta concreta da 100 milioni, in via Aldo Rossi si farà più di una valutazione, esattamente come accaduto per Sandro Tonali due anni fa.

La politica in casa rossonera è piuttosto chiara: di fronte a determinate cifre, il Milan farà sempre valutazioni concrete. Nessun club ad oggi, soprattutto in Italia, si può permettere di dire no a somme così alte, figuriamoci il club milanista che è da sempre molto attento agli equilibri di bilancio. Ma queste sono valutazioni che si faranno più tardi: adesso il Milan e Leao sono concretati solo ed esclusivamente sul campo, con la speranza di chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Leao ha iniziato con grandi difficoltà questo suo sesto anno in rossonero: con Paulo Fonseca ha trovato spesso anche la panchina, poi da Madrid in poi è iniziata la sterzata della sua stagione. Il portoghese ha trovato continuità di rendimento, di gol e di assist e questo è sotto gli occhi di tutti. Con Conceicao sembra dover trovare ancora il giusto equilibrio ma è questione di tempo.