Milan, ufficiale la nuova lista Champions: ecco novità ed esclusi

Il club rossonero ha presentato la lista alla UEFA e sono cambiate alcune cose: vediamo quali.

La fase a girone unico della nuova edizione della Champions League è ormai andata in archivio. Com’è noto, il Milan non si è classificata tra le prime otto e di conseguenza deve affrontare gli spareggi. Nel doppio confronto dovrà vedersela con il Feyenoord.

Il regolamento UEFA prevede di poter effettuare tre cambiamenti nella lista presentata per la prima fase. Il Milan ha inserito i nuovi arrivati Kyle Walker, Joao Felix e Santiago Gimenez. Non sono presenti Alex Jimenez e Luka Jovic (già fuori da inizio Champions), così come due nuovi arrivati come Riccardo Sottil e Warren Bondo.

Milan in Champions League: la lista UEFA aggiornata

LISTA A

Maignan

Tomori

Thiaw

Pavlovic

Walker

Emerson Royal

Theo Hernandez

Fofana

Loftus-Cheek

Reijnders

Musah

Chukwueze

Pulisic Joao Felix

Leao

Abraham

Gimenez

FORMATI VIVAIO ITALIA

Sportiello

Florenzi

Terracciano

FORMATI VIVAIO CLUB

Gabbia

LISTA B

Nava, Torriani, Bakoune, Bartesaghi, Bozzolan, Camarda, Coubis, Eletu, Liberali, Magni, Malaspina, Paloschi, Sia, Traore.

Quando i rossoneri affronteranno il Feyenoord

La sorprendente sconfitta sul campo della Dinamo Zagabria nell’ultima giornata dalla fase a girone ha impedito al Milan di accedere direttamente agli Ottavi. Sarebbe servita una vittoria e, incredibilmente, i rossoneri sono stati sconfitti dalla squadra allenata da Fabio Cannavaro (eliminata dalla competizione nonostante il successo).

Il destino ha voluto che il Diavolo incontrasse il Feyenoord, ex club di Santi Gimenez, nei playoff. L’andata si giocherà mercoledì 12 febbraio dalle ore 21:00 a Rotterdam, mentre il ritorno è calendarizzato per martedì 18 febbraio: calcio di inizio alle ore 18:45 a San Siro.

Il Feyenoord è campione d’Olanda in carica, ma dopo l’addio del suo condottiero Arne Slot (finito al Liverpool) e qualche cambiamento nell’organico occupa il quinto posto nella classifica della Eredivisie. È a 6 punti dal terzo posto, che permette di accedere al playoff per la qualificazione in Champions League, e deve recuperare una partita contro l’Almere City. Recuperare su PSV Eindhoven e Ajax, prime due del campionato, è impresa complicata: arrivare terzo è qualcosa alla portata.