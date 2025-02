Nuova bomba per l’attacco del Milan: 20 milioni più bonus

Quella del 3 febbraio 2025 è una data destinata, a suo modo, a entrare nella storia del Milan con tre acquisti ufficializzati e uno (forse) solo rinviato

Un ultima giorno di mercato folle per il Milan. Sembrava fosse tutto finito con gli acquisti di Walker e Gimenez e, invece, era solo l’inizio in vista di un finale scoppiettante.

In poche ore, il Milan ha ufficializzato gli acquisti di Joao Felix, Warren Bondo e Riccardo Sottil, quest’ultimo preso in extremis alle 23.58, due minuti prima del termine della sessione invernale. E’ stata un giornata convulsa, nella quale ci sono stati anche due addii, quelli di Bennacer e Zeroli, e altre trattative che non si sono concretizzate per il poco tempo a disposizione.

Nelle ultime ore di mercato, infatti, il Milan ha provato a cedere anche Samuel Chukwueze al Fulham. I tempi ristretti hanno impedito la positiva conclusione di un affare che potrebbe riaprirsi la prossima estate, alla stregua di un altro anch’esso tentato lunedì scorso e forse solo rinviato.

Il Milan ha provato a prendere un altro attaccante, che retroscena

Come confermato da più fonti, il Milan avrebbe provato a prendere nell’ultima giornata di mercato anche l’attaccante montenegrino del Lecce, Nikola Krstovic. Per il centravanti classe 2000 che vanta uno score stagionale di 24 presenze con 8 gol e 3 assist tra Serie A e Coppa Italia, il Milan avrebbe offerto 20 milioni più 5 di bonus. Il piano dei rossoneri prevedeva l’acquisto immediato di Krstovic che poi sarebbe rimasto in prestito al Lecce fino a fine stagione

Lecce che, dopo la storica cessione di Dorgu al Manchester United, ha rifiutato la proposta del Milan, preferendo non impegnare il suo miglior giocatore già in questa sessione di mercato. Lo stesso Krstovic non avrebbe forzato la mano con il club ma, indubbiamente, non è rimasto indifferente alla proposta del Milan, esprimendo già il suo gradimento a un possibile approdo in rossonero.

La trattativa tra Milan e Lecce non è affatto svanita. I rossoneri, dopo Gimenez, vogliono investire ulteriormente per rinforzare l’attacco e garantirsi un altro centravanti giovane, di talento e già pronto per la Serie A. Con l’arrivo di Krstovic, il Milan andrebbe a sostituire Tammy Abraham, destinato a tornare alla Roma alla conclusione del prestito annuale, stessa formula che ha portato Saelemakers in giallorosso.

Qualora l’affare tra Milan e Lecce si concretizzasse, grande sarebbe la gioia di un altro calciatore montenegrino che ha scritto pagine indelebili nella storia del club rossonero. Ci riferiamo, ovviamente, a Dejan Savicevic, attuale presidente della Federazione Calcistica della nazione balcanica, ruolo che renderebbe doppia la sua soddisfazione. Presto, ovviamente, per dare tutto per fatto ma la certezza è che il Milan vuole Krstovic e l’attaccante è affascinato dai rossoneri. In estate, vedremo se questo matrimonio s’ha da fare..